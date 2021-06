YouTube, TikTok e WhatsApp são as apps mais populares para crianças em 2020/21

Atualmente quando vemos uma criança é frequente esta estar agarrada a um telemóvel ou a um tablet. Normalmente usam estes equipamentos para jogar jogos, ver vídeos ou conversar com os amigos.

Um estudo recente levado a cabo pela Kaspersky revela aquilo que as crianças mais procuraram online entre Maio de 2020 até Abril de 2021. E parece que as apps preferidas desta faixa etária são o YouTube, o TikTok e o WhatsApp.

O que procuram as crianças online?

Com a pandemia da COVID-19, as crianças também ficaram mais por casa com mais tempo para explorar o mundo online.

De acordo com o estudo Safe Kids, as categorias mais pesquisadas pelas crianças foram ‘software, áudio e vídeo’ (44,38%), com um aumento face ao ano anterior, onde obteve perto de 40%, ‘meios de comunicação na Internet’ (22,08%) e ‘Videojogos’ (13,67%). Já estas duas últimas categorias diminuíram em cerca de dois pontos percentuais cada uma.

Por sua vez, a categoria relacionada com compras online subiu para 13,46%, e o confinamento ajudou muito nesta percentagem.

Os resultados mostram que as aplicações mais populares foram o YouTube, o WhatsApp e o TikTok. A plataforma de vídeo lidera com 32,17%, seguida do WhatsApp (18,07%) e do TikTok (14,96%), que ganhou popularidade sobretudo durante a quarentena, tornando-se assim na rede social mais popular entre os mais jovens.

De seguida encontramos os jogos Brawl Stars (7,87%) e Roblox (7,27%) e também o Chrome (6,47%) e o Instagram (4,86%). No final deste TOP 10 encontra-se o jogo Among Us (3,52%), Minecraft (2,46%) e o Viber (2,35%).

Outros resultados mostram que a Índia é o país onde as crianças acedem a plataformas de vídeos de PCs com mais frequência do que noutro qualquer país. Nas pesquisas de vídeos feitas por crianças em todo o mundo, mais de metade (50,21%) são de desenhos animados. Os mais populares são a Lady Bug e Gato Noir, Gravity Falls e a Peppa Pig.

No segmento dos videojogos o destaque vai para o Minecraft (22,84%), Fortnite (6,73%), Among Us (3,80%), Brawl Stars (6,34%) e Roblox (3,82%).

Já nos gostos musicais, o estudo revela que as bandas/artistas mais populares entre os menores são K-Pop BTS, BlackPink, Ariana Grande, Billie Eilish e Travis Scott.

Pode ver o estudo na íntegra aqui.