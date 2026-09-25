WinRAR está a celebrar algo que parecia impossível: os clientes que pagam

Durante décadas, comprar o WinRAR foi quase tão raro como encontrar alguém que lesse os termos e condições até ao fim. Agora, a empresa decidiu celebrar precisamente esses utilizadores improváveis que finalmente abriram os cordões à bolsa e pagaram por uma licença.

Uma tradição da Internet que continua viva

Poucos programas estão tão associados à história da Internet como o WinRAR. Lançado em 1993, o software tornou-se uma ferramenta habitual para comprimir e extrair ficheiros, sobretudo numa época em que partilhar grandes quantidades de dados era consideravelmente mais complicado.

Durante anos, muitos utilizadores habituaram-se a ignorar a janela que sugeria a compra da versão completa. Embora o período de avaliação tivesse uma duração indicada, o WinRAR continuava a funcionar depois desse prazo, contribuindo para uma das peculiaridades mais conhecidas do programa.

Esta particularidade acabou também por alimentar inúmeros memes. A ideia de alguém comprar voluntariamente o WinRAR tornou-se uma espécie de acontecimento extraordinário na cultura da Internet.

How to get a good night's sleep? 😴Buy WinRAR, obviously! 😂 Welcome to the fam, Brett! 🥳 https://t.co/pBa1nL7K1Z — WinRAR (@WinRAR_RARLAB) September 18, 2026

Uma compra merece uma celebração!

A própria empresa decidiu aproveitar essa reputação para brincar com a situação. Através da sua conta na rede social X, a equipa do WinRAR tem publicado mensagens a assinalar a chegada de novos clientes, recorrendo a frases como “Há um novo membro da família WinRAR!”.

A abordagem transforma uma simples aquisição de software num pequeno acontecimento, recuperando precisamente o humor que, durante anos, esteve associado ao programa.

A longevidade do WinRAR é particularmente curiosa porque pertence a uma geração de ferramentas que ganhou importância quando ficheiros eram frequentemente transportados em pens USB, discos externos ou enviados através de correio eletrónico.

There's another new member of the WinRAR family! 😍🥳😎🔥 https://t.co/Zq7caZg0ci — WinRAR (@WinRAR_RARLAB) May 27, 2026

WinRAR continua a distinguir-se do WinZip

A história do WinRAR também contrasta com a do WinZip, outro nome conhecido no segmento da compressão de ficheiros. Enquanto o WinZip tradicionalmente impôs limitações mais rígidas após o período de utilização gratuita, o WinRAR manteve uma abordagem que permite continuar a utilizar o programa depois do período de avaliação.

Para empresas, existem ainda licenças comerciais e opções destinadas a organizações de diferentes dimensões. O preço e as condições dependem do tipo de licença adquirido.

Entretanto, o desenvolvimento do software continua. A versão 7.23 foi disponibilizada no final de junho, mostrando que, apesar da sua imagem nostálgica, o WinRAR permanece um produto ativo e atualizado.

Leia também: