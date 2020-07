WiFi4EU: Portugal terá Wi-Fi gratuito em 90% dos municípios

Atualmente, são doze os municípios em Portugal com redes Wi-Fi em locais públicos promovidas pelo programa WiFi4EU. A iniciativa WiFi4EU promove o acesso sem fios e gratuito à Internet em espaços públicos, em benefício dos cidadãos de toda a Europa.

Agora, mais municípios receberam aprovação dos vales monetários para a instalação. Assim, 90% dos municípios passam a estar abrigos pelo WiFi4EU.

WiFi4EU – Internet para todos os Europeus nos locais públicos

O conceito de Internet acessível a todos de forma gratuita ganhou uma grande importância no início deste ano, quando milhares de crianças se viram obrigadas a ficar fechadas em casa e a ter aulas à distância, para cumprir a quarentena, motivada pelo novo Coronavírus.

Foram muitos os casos de jovens que tiveram que se deslocar até às câmaras municipais, juntas de freguesia ou a outros espaços, para terem condições mínimas para assistir às aulas. Outras, simplesmente, ficaram afastadas deste método de ensino.

Mas este é apenas um pequeno grande exemplo da importância que a Internet tem, cada vez mais nas nossas vidas.

Na União Europeia, quer oferecer-se Internet a todos os que circulem pelo espaço e desde 2017 que está a levar a cabo uma iniciativa intitulada de WiFi4EU. O objetivo passa então por oferecer acesso gratuito à Internet em espaços públicos, como parques, praças, edifícios públicos, bibliotecas, centros de saúde e museus, em benefício dos cidadãos de toda a Europa.

Ao abrigo da iniciativa WiFi4EU, as autarquias podem candidatar-se a vales no valor de 15 000 euros. Assim, devem ser usados para instalar equipamento sem fios em espaços públicos que ainda não disponham de um ponto de acesso sem fios gratuito.

90% dos municípios em Portugal já obtiveram os vales da UE

Segundo informação divulgada pela ANACOM, são já 277 dos 308 municípios que obtiveram os vales da UE para instalação de Wi-Fi. A quarta e última convocatória da iniciativa WiFi4EU deu agora a aprovação a mais 12 dos 14 municípios que se candidataram.

Os 12 municípios nacionais selecionados com vales nesta última convocatória são Aguiar da Beira, Carrazeda de Ansiães, Fronteira, Guarda, Monchique, Odemira, Olhão, Ponte de Sôr, Póvoa do Varzim, Rio Maior, Sever do Vouga e Tabuaço. Houve duas candidaturas excluídas, por já terem sido selecionadas em convocatórias anteriores (Figueira da Foz e Fornos de Algodres).

No conjunto das quatro convocatórias do WiFi4EU, os vales atribuídos aos municípios portugueses pela Comissão Europeia atingem cerca de 4,1 milhões de euros. Nesta última convocatória existiram 8644 candidaturas a nível da União Europeia, tendo sido selecionados 947 municípios.

Atualmente, abrangidos por este programa são já 12 os municípios a oferecer acesso WiFi4EU. Nomeadamente, Albufeira, Almodôvar, Carregal do Sal, Castelo de Vide, Funchal, Miranda do Corvo, Moura, Mogadouro, Paços de Ferreira, São João da Madeira, Serpa e Vila Franca de Xira.

A ANACOM refere, por fim, que participou ativamente na promoção da iniciativa WiFi4EU junto das autarquias. Em conjunto com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, organizou várias sessões de esclarecimento pelo país para dar a conhecer a iniciativa às autarquias locais.