WHOIS: a quem pertence um determinado domínio?

Já encontrou um site e ficou com curiosidade em saber quem está por detrás do domínio? O WHOIS é uma ferramenta que permite consultar informações sobre o registo de um domínio, incluindo dados sobre o registador, datas de registo e, em alguns casos, informações sobre o respetivo titular.

Esta consulta pode ser útil para verificar a antiguidade de um domínio, confirmar a sua validade ou obter informações relevantes no âmbito de uma investigação de cibersegurança.

O que é o WHOIS?

O WHOIS é um serviço de consulta de informações associadas ao registo de nomes de domínio. Através dele, é possível obter dados disponibilizados pelos registadores e pelos registos responsáveis pela gestão de diferentes extensões, como .com, .org ou .pt.

Entre as informações que podem estar disponíveis encontram-se:

Titular do domínio: nome de uma pessoa ou empresa, quando os dados são públicos.

nome de uma pessoa ou empresa, quando os dados são públicos. Entidade registadora: empresa através da qual o domínio foi registado.

empresa através da qual o domínio foi registado. Data de registo: quando o domínio foi criado.

quando o domínio foi criado. Data de expiração: quando termina o período de registo, caso não seja renovado.

quando termina o período de registo, caso não seja renovado. Servidores DNS: servidores responsáveis pela resolução do domínio.

servidores responsáveis pela resolução do domínio. Estado do domínio: informação sobre o seu estado administrativo ou técnico.

No entanto, nem sempre é possível descobrir diretamente a identidade do proprietário. As regras de proteção de dados, nomeadamente o RGPD na União Europeia, e os serviços de privacidade utilizados pelos titulares podem limitar o acesso a determinadas informações.

Como consultar o WHOIS de um domínio?

Consultar um domínio é relativamente simples. Existem ferramentas online que permitem introduzir um endereço e obter os dados de registo disponíveis.

Por exemplo, para consultar um domínio terminado em .com, pode recorrer ao serviço de pesquisa da ICANN, que disponibiliza informações sobre os dados de registo dos domínios.

Em Portugal, para domínios terminados em .pt, existe também o serviço de pesquisa disponibilizado pela DNS.PT.

Basta introduzir o domínio que pretende investigar e analisar os resultados apresentados.

O WHOIS permite descobrir sempre o proprietário?

Não. Embora o WHOIS seja frequentemente associado à identificação dos proprietários de domínios, os resultados podem não incluir o nome ou os contactos do titular.

Em muitos casos, os dados pessoais são ocultados ou substituídos por informações de um serviço de privacidade. Ainda assim, podem continuar disponíveis dados como a entidade registadora, as datas relevantes e o estado do domínio.

Importa também distinguir o titular do domínio da empresa que o registou ou do serviço que aloja o site. São entidades diferentes e a consulta WHOIS não permite necessariamente identificar quem gere ou publica os conteúdos de uma página.