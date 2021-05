A data de hoje, 15 de maio, é um marco na história do WhatsApp. Esta é a data limite para uma das maiores mudanças que este serviço tem nos últimos anos, abrindo a porta à recolha de dados para o Facebook, ainda que em situações especiais.

Esta data tinha sido já alterada no passado, tendo dado mais tempo para que a situação fosse explicada. Agora, e numa reviravolta importante, o Brasil conseguiu mais 90 dias para os seus utilizadores. Várias entidades conseguiram travar a maior rede social da Internet.

Uma vitória do Brasil contra o Facebook

Mesmo com todas as explicações apresentadas pelo Facebook e pelo WhatsApp, há ainda muito por explicar. As novas regras que o serviço de mensagens quer aplicar abrem a porta para algo que muitos parecem não querer, mas que parecem ser inevitável.

Para contrariar este movimento, pelo menos no Brasil, várias entidades uniram-se e fizeram frente ao Facebook e ao WhatsApp. O resultado surgiu agora, com o adiamento da imposição das novas regras e das alterações das contas por 90 dias, para serem reavaliadas.

Política de privacidade do WhatsApp adiada

Tudo partiu da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o Ministério Público Federal (MPF) e o Conselho Administrativo de Defesa Económica (Cade). Estas entidades já tinham aconselhado na semana passada o WhatsApp a adiar nova política de privacidade.

Estes novos 90 dias vão ser usados por estes órgãos para continuar a avaliar toda a situação. Há ainda a garantia de que neste tempo agora conseguido, não vai haver consequências para os utilizadores que não aceitaram a nova política de privacidade.

90 dias sem impacto nos utilizadores

Tal como na Europa, onde o RGPD tem um peso muito grande, no caso do Brasil poderá haver algo similar. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em vigor desde setembro passado, poderá ser a arma para impedir que o Facebook e o WhatsApp façam a recolha dos dados que está planeada.

Resta saber como terminará este processo, com todas as novas condicionantes. Não é a primeira vez que esta data é adiada, mas retorna sempre para ser aceite pelos utilizadores, aparentemente sempre com mais força.