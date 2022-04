WhatsApp: Transferência de ficheiros de 2GB, reações com emojis e mais

A plataforma de comunicações WhatsApp anunciou esta quinta-feira a introdução de novas funcionalidades na sua plataforma, entre os quais reações com emojis, tal como acontece no Facebook.

O WhatsApp vai também ganhar um novo recurso designado de Comunidades e a possibilidade de um administrador remover mensagens. Além disso, vai aumentara a partilha de ficheiros de até 2GB, e ganhar chamadas de voz até 32 pessoas em simultâneo.

Nova funcionalidade: Comunidades

O WhatsApp anunciou hoje a sua visão para um novo recurso que está a ser adicionado à plataforma: ‘Comunidades’. Desde o lançamento do WhatsApp, em 2009, a empresa está focada em ter o melhor e mais próximo de uma conversa presencial, seja para falar com uma única pessoa, com um grupo de amigos ou com familiares.

O WhatsApp sabe também que as pessoas utilizam a plataforma para comunicarem e se coordenarem dentro de uma comunidade. As ‘Comunidades’ no WhatsApp permitirão que as pessoas criem grupos separados dentro do mesmo grupo.

Novos poderes para os Administradores

Os administradores são responsáveis pela criação e a gestão das Comunidades do WhatsApp. Podem escolher que grupos fazem parte da sua Comunidade ao formar novos grupos ou ao vincular grupos já existentes.

Os administradores da Comunidade também poderão desvincular grupos da Comunidade e remover membros individuais da comunidade por completo. Além disso, os administradores de grupos poderão excluir conversas ou meios inapropriados ou abusivos para todos os membros de um grupo. Iremos fornecer aos administradores recursos sobre a melhor forma de utilizar estas novas funcionalidades.

Reações com emojis

As reações com emojis chegaram ao WhatsApp para que os utilizadores possam partilhar a sua opinião sem inundar as conversas com novas mensagens.

Eliminação pelo administrador

Os administradores de grupo terão a capacidade de remover mensagens enviadas por erro ou problemáticas das conversas de todos os utilizadores no grupo.

Partilha de ficheiros até 2GB

A partir de agora o limite de partilha de ficheiros é até 2 GB para facilitar a colaboração em projetos entre utilizadores.

Chamadas de voz com mais utilizadores

Com apenas um toque, vai ser possível ligar até 32 pessoas. O design foi renovado para aqueles momentos em que falar cara a cara é melhor do que conversar por mensagem.

Enquanto outras aplicações estão a criar conversas para centenas de milhares de pessoas, o WhatsApp opta por concentrar-se em apoiar os grupos que fazem parte do nosso dia a dia. A plataforma ainda está no início das ‘Comunidades’, e os próximos passos incluem a criação de novos recursos para apoiar ‘Comunidades’, revela a empresa.

Estas funcionalidades vão ser disponibilizadas nas próximas semanas.

Blog do Whatsapp