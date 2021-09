Mesmo com todos os problemas que têm sido relatados, o WhatsApp continua a ser uma das mais usadas apps de mensagens da Internet. Este serviço de mensagens consegue cativar os utilizadores com tudo o que estes necessitam.

Assim, é normal surgirem novidades de forma periódica, para garantir que tudo o que é apresentado fica de imediato disponível aos utilizadores. A mais recente novidade traz para o WhatsApp uma melhoria no reportar de mensagens, que podem agora ser feitas de forma isolada.

Uma das grandes questões do WhatsApp é a partilha de mensagens com este serviço. Os utilizadores insistem que as suas conversas devem ficar limitadas aos intervenientes, não devendo ser acedidas pelo serviço e os seus avaliadores.

A aposta feita têm-se focado em garantir a cifra das comunicações e até das suas próprias cópias de segurança, mas aparentemente não é suficiente. Para isso há agora uma mudança importante a chegar, que limita as mensagens que cada utilizador pode reportar.

O reportar de mensagens estava até agora muito generalizado. Ao fazer esse passo, o utilizador acaba por revelar muitas das suas conversas, algo que não era desejado. A mudança vem agora ao escolher uma mensagem, que passa a ter a opção para reportar apenas e só essa mensagem.

No menu desta ação, com uma mensagem selecionada, há agora a opção de reportar ao WhatsApp. O que é indicado neste caso é que apenas e só essa mesma mensagem será enviada para avaliação nos moderadores do WhatsApp.

A nova opção está já presente em muitos utilizadores que estão no programa de testes, tanto na versão para iOS como para Android. Espera-se que cresça e chegue a muitos mais utilizadores em breve, de forma completamente alargada, antes de ser tornada pública.

Apesar de não ser imediatamente óbvia, esta é uma forma do WhatsApp garantir um pouco mais de privacidade ao utilizador. As mensagens que vai partilhar resumem-se ao mínimo e assim o serviço e os seus moderadores não têm acesso a mais do que o essencial.