De forma firme e bem assertiva, o WhatsApp tem apresentado novidades em várias áreas, principalmente nas suas apps móveis, dedicadas aos smartphones. Não têm tido o exclusivo, mas é aqui que o serviço de mensagens mais tem apostado.

A mais recente descoberta mostra agora que também a versão para desktop está a receber novidades e a ser melhorada para os utilizadores. São melhorias importantes e que trazem esta versão para mais perto do que o WhatsApp oferece aos utilizadores nos smartphones.

Apesar de não ter sido alvo de muitas melhorias, a versão para desktop e para o browser recebeu uma novidade há muito pouco tempo. Passaram a poder funcionar de forma independente e sem necessita de ligação ao smartphone, ainda que na versão beta e de testes.

Com a versão 2.2143.2 do WhatsApp para desktop o cenário volta a ser mudado, sendo mais interessante para os utilizadores e para que com eles comunicam. Ao mesmo tempo, garante também uma maior segurança nas comunicações.

O que falamos é da nova zona dedicada à privacidade, que agora passa a estar disponível para testes agora. Como sempre, e depois de amadurecer e ver eventuais problemas resolvidos, será alargada a todos os utilizadores, de forma global.

Neste novo segmento das configurações achamos então agora opções como a visibilidade, o acesso à fotografia do utilizador ou os recibos de leitura das mensagens. Na prática, esta é uma reprodução de parte do que encontramos já nos smartphones.

Algo que se espera e que não está presente é a possibilidade de haver uma sincronização destas configurações com os restantes dispositivos do utilizador. Não faz sentido que esta informação seja diferente entre os vários dispositivos, havendo assim configurações inconsistentes.

Não há ainda datas ou previsões para que esta novidade seja lançada para os utilizadores. Ainda assim, deverá em breve abandonar os testes beta onde está atualmente e aí será alargada a todos, para que tenham uma maior privacidade, mesmo na versão dedicada ao desktop.