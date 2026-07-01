WhatsApp: nomes de utilizador já chegaram, mas qualquer um lhe pode enviar mensagens?

O WhatsApp iniciou a implementação faseada de uma das funcionalidades mais aguardadas pelos utilizadores nos últimos anos. A introdução dos nomes de utilizador promete mudar a dinâmica de privacidade na aplicação de mensagens da Meta, oferecendo uma alternativa ao tradicional número de telefone. Mas afinal quem lhe pode enviar mensagens?

Acesso aos nomes de utilizador e ausência de diretório público

Esta alteração gera, naturalmente, várias dúvidas sobre o nível de exposição e o controlo que cada pessoa passa a ter sobre quem a pode contactar. A nova ferramenta funciona como um identificador único e exclusivo que permite iniciar conversas sem que seja necessário revelar o contacto telefónico a desconhecidos.

Na prática, qualquer pessoa que conheça o nome de utilizador exato de uma conta poderá abrir uma janela de conversação direta na plataforma. O processo assemelha-se ao envio de mensagens através de um número de telemóvel, mas focado na salvaguarda da identidade dos utilizadores em interações profissionais ou em grupos públicos.

A segurança da plataforma assenta na ausência de uma lista pública de pesquisa. Isto significa que o WhatsApp não disponibilizará ferramentas para procurar utilizadores de forma aleatória ou automatizada. Para que o contacto aconteça, o interlocutor precisa de conhecer previamente o identificador correto, que pode ser partilhado de forma manual, através de uma hiperligação específica ou por intermédio de um código QR.

A chave de segurança do WhatsApp como barreira contra o spam

Quando uma conversa é iniciada por esta via, o destinatário mantém o seu número de telefone oculto, embora o nome de exibição do perfil fique visível. Para mitigar o risco de receção de mensagens não solicitadas ou campanhas de spam, a empresa desenvolveu um mecanismo de proteção suplementar. Os utilizadores têm a possibilidade de ativar uma chave de segurança associada ao seu nome de utilizador.

Com esta definição ativa, qualquer conta que tente estabelecer um primeiro contacto necessita de introduzir um código de validação obrigatório antes de conseguir submeter a mensagem. Esta barreira de segurança funciona apenas como um filtro para interações novas e não interfere com os contactos já existentes.

Quem possuir o número de telefone guardado na agenda ou partilhar canais de conversação comunitários com o utilizador continuará a conseguir enviar mensagens de forma direta e sem restrições. A funcionalidade permanece totalmente opcional, sendo possível alterar ou remover o identificador a qualquer momento, revertendo o perfil para o modelo de visibilidade tradicional.

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