Durante anos, quem precisava de programar mensagens no WhatsApp tinha de recorrer a atalhos manhosos no sistema ou a aplicações de terceiros pouco fiáveis. Esse tempo acabou. A plataforma oficializou finalmente o suporte nativo para mensagens agendadas, respondendo a um dos pedidos mais antigos dos seus utilizadores. A novidade resolve um problema real do dia a dia: lembrar-se de algo importante às 23h00, quando já não faz sentido incomodar ninguém, ou querer dar os parabéns à meia-noite num fuso horário diferente.

A funcionalidade é flexível e não complica a interface. Permite definir o envio com uma antecedência mínima de apenas 10 minutos e até um limite máximo de 14 dias. Melhor ainda, não fica restrita a contactos individuais, funcionando tanto em conversas um-para-um como em grupos de trabalho, família ou amigos.

Como funciona o agendamento de mensagens no WhatsApp

O processo dispensa menus escondidos. Depois de escrever o que pretende, basta pressionar e manter premido o botão de envio para abrir o seletor de data e hora. Escolhe o momento exato e está feito. Do outro lado, quem recebe não nota qualquer diferença, uma vez que o conteúdo entra na conversa com o aspeto habitual de uma mensagem enviada na hora.

Para evitar arrependimentos de última hora, a aplicação inclui uma área onde é possível consultar todas as mensagens que estão em fila de espera. Se o contexto mudar ou o assunto ficar resolvido antes do prazo, pode apagar o agendamento antes do envio automático. E não se limita a simples texto: o suporte abrange também fotografias e vídeos, o que dá bastante jeito para partilhar ficheiros ou lembretes visuais em horários específicos.

Envio garantido sem bateria e com privacidade intacta

Um dos pontos mais interessantes desta implementação está na forma como gere a entrega. Mesmo que o telemóvel fique sem bateria ou esteja desligado no momento marcado, a mensagem segue viagem na mesma à hora combinada. Na prática, o utilizador deixa de depender do estado do equipamento para cumprir horários, algo que as soluções improvisadas de automação raramente garantiam sem falhas.

Apesar de o envio não depender de o dispositivo estar ligado, o WhatsApp assegura que a segurança não foi sacrificada. Todo o conteúdo agendado mantém a encriptação ponto a ponto aplicada às restantes conversas pessoais. Ninguém fora da conversa consegue ler o que foi preparado, nem mesmo a própria empresa.

A distribuição da novidade arranca hoje a nível global, mas segue o habitual ritmo faseado da plataforma ao longo das próximas semanas. Quem ainda não vir a opção ao manter o botão de envio premido só precisa de manter a aplicação atualizada e aguardar que a ativação chegue à sua conta.