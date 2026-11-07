WhatsApp agora já funciona com quem não tem conta no serviço

Organizar um jantar de aniversário ou um encontro de fim de semana dá quase sempre trabalho a dobrar. Há invariavelmente alguém na família ou no grupo de amigos que recusa ter conta no WhatsApp ou não quer instalar mais nada no telemóvel. A Meta decidiu resolver essa dor de cabeça e deu uma volta completa à ferramenta de eventos, deitando abaixo a exigência de que todos os convidados tenham de ser utilizadores do serviço.

WhatsApp para quem não tem a app

Na prática, a mecânica foi simplificada ao máximo. O organizador cria o evento dentro da aplicação, escolhe uma fotografia de capa, preenche os detalhes habituais e gera um simples link de partilha. Essa ligação pode seguir por mensagem de texto, correio eletrónico ou qualquer outro canal. Quem recebe o convite no telemóvel ou no computador só tem de carregar no link para ver a informação e confirmar a presença, sem formulários chatos nem registos forçados.

Nova área centraliza convites e acaba confusão

Para evitar que os detalhes do encontro fiquem sepultados debaixo de centenas de mensagens, stickers e memes dentro dos grupos, a aplicação recebe um espaço próprio chamado Events Home. Esta secção fica arrumada dentro do menu de Definições e junta todas as marcações ativas, passadas e futuras, quer tenham sido criadas pelo utilizador ou recebidas de terceiros.

A gestão a partir deste painel passa a ser direta e sem rodeios. É possível acompanhar a lista de quem já confirmou presença, enviar lembretes automáticos para os convidados mais distraídos e até ligar uma opção que permite levar acompanhante. Com este formato mais versátil, a Meta posiciona o seu serviço diretamente contra soluções autónomas de planeamento social como o Partiful ou os convites da Apple.

Segurança e privacidade dos utilizadores continuam

A abertura dos convites a qualquer pessoa através da web levanta de imediato dúvidas sobre a exposição de dados pessoais. O WhatsApp acautelou esse ponto e garantiu que o número de telefone de quem organiza o evento não fica visível para participantes que não estejam na sua lista de contactos.

Ao mesmo tempo, quem acede ao convite sem ter conta registada não vê a morada física de imediato. A localização exata do encontro só é revelada no ecrã após a pessoa confirmar que vai comparecer, impedindo que links reencaminhados exponham residências privadas. O tráfego habitual de mensagens e chamadas mantém-se intocado, continuando protegido por encriptação ponto a ponto.

A novidade já começou a ser libertada gradualmente e deverá aterrar em todos os equipamentos com Android e iOS ao longo das próximas semanas.