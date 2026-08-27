Vodafone lança novo router Ultra Hub Wi-Fi 7

A Vodafone acaba de reforçar a sua oferta de conectividade doméstica com o lançamento do Ultra Hub Wi-Fi 7, uma nova solução que combina a mais recente geração de Wi-Fi com funcionalidades inteligentes para tornar a rede doméstica mais rápida, estável e eficiente.

Pensado para responder ao número crescente de equipamentos ligados à Internet, o novo router utiliza Wi-Fi 7 e adapta automaticamente o desempenho da rede às necessidades de cada momento. A solução pode ainda ser complementada com um novo extensor Wi-Fi, permitindo melhorar a cobertura e a fiabilidade da ligação em diferentes zonas da casa.

Vodafone Home App ajuda a gerir a rede

A Vodafone acompanha o novo Ultra Hub Wi-Fi 7 com uma nova versão da Vodafone Home App, que permite aos utilizadores controlar e gerir a rede doméstica através do smartphone.

Entre as funcionalidades disponíveis está uma ferramenta de autodiagnóstico, capaz de identificar potenciais problemas na ligação e apresentar orientações passo a passo para tentar resolvê-los.

A aplicação permite ainda:

Priorizar a ligação para atividades como trabalho, streaming ou gaming;

Definir horários de poupança de energia;

Gerir os equipamentos ligados à rede;

Identificar automaticamente os dispositivos conectados;

Ter maior visibilidade sobre a utilização da rede doméstica.

Desta forma, a Vodafone pretende simplificar a gestão da rede, evitando que o utilizador tenha de recorrer a configurações técnicas sempre que surge um problema.

Segurança incluída sem custos adicionais

Outra das funcionalidades disponibilizadas é o Home Wi-Fi Protection, um serviço de segurança que pode ser ativado sem custos adicionais.

A solução protege os equipamentos ligados à rede doméstica contra ameaças como vírus, malware e phishing, acrescentando uma camada de proteção para todos os dispositivos ligados à Internet através da rede de casa.

Vodafone Ultra Hub Wi-Fi 7 — principais especificações

Característica Especificação Tecnologia Wi-Fi Wi-Fi 7 Multi-Link Operation (MLO) Sim Velocidade Até 20% superior à geração Wi-Fi 6, segundo a Vodafone Latência Reduzida através da utilização simultânea de diferentes frequências Dispositivos ligados Mais de 200 equipamentos em simultâneo Cobertura Otimização inteligente da ligação Diagnóstico Diagnóstico automático da rede Wi-Fi Gestão Vodafone Home App Segurança Proteção contra vírus, malware e phishing Priorização Trabalho, gaming e streaming Poupança energética Definição de horários para reduzir o consumo Wi-Fi Extensão de cobertura Compatível com Extender Wi-Fi / tecnologia EasyMesh

Ultra Hub Wi-Fi 7 chega aos pacotes Fibra4

O novo Ultra Hub Wi-Fi 7 está incluído nos pacotes Fibra4, sendo aplicado um preço promocional às novas adesões realizadas até 30 de setembro.

Com este lançamento, a Vodafone reforça a aposta na tecnologia Wi-Fi 7, que passa a integrar um portefólio onde já se encontra também a solução Fiber to the Room, destinada a levar uma ligação de nova geração a diferentes divisões da casa.

A evolução das redes domésticas acompanha assim o crescimento do número de dispositivos conectados, desde computadores e smartphones a televisores, consolas, equipamentos de smart home e outros dispositivos IoT.