Vodafone lança novo router Ultra Hub Wi-Fi 7
A Vodafone acaba de reforçar a sua oferta de conectividade doméstica com o lançamento do Ultra Hub Wi-Fi 7, uma nova solução que combina a mais recente geração de Wi-Fi com funcionalidades inteligentes para tornar a rede doméstica mais rápida, estável e eficiente.
Pensado para responder ao número crescente de equipamentos ligados à Internet, o novo router utiliza Wi-Fi 7 e adapta automaticamente o desempenho da rede às necessidades de cada momento. A solução pode ainda ser complementada com um novo extensor Wi-Fi, permitindo melhorar a cobertura e a fiabilidade da ligação em diferentes zonas da casa.
Vodafone Home App ajuda a gerir a rede
A Vodafone acompanha o novo Ultra Hub Wi-Fi 7 com uma nova versão da Vodafone Home App, que permite aos utilizadores controlar e gerir a rede doméstica através do smartphone.
Entre as funcionalidades disponíveis está uma ferramenta de autodiagnóstico, capaz de identificar potenciais problemas na ligação e apresentar orientações passo a passo para tentar resolvê-los.
A aplicação permite ainda:
- Priorizar a ligação para atividades como trabalho, streaming ou gaming;
- Definir horários de poupança de energia;
- Gerir os equipamentos ligados à rede;
- Identificar automaticamente os dispositivos conectados;
- Ter maior visibilidade sobre a utilização da rede doméstica.
Desta forma, a Vodafone pretende simplificar a gestão da rede, evitando que o utilizador tenha de recorrer a configurações técnicas sempre que surge um problema.
Segurança incluída sem custos adicionais
Outra das funcionalidades disponibilizadas é o Home Wi-Fi Protection, um serviço de segurança que pode ser ativado sem custos adicionais.
A solução protege os equipamentos ligados à rede doméstica contra ameaças como vírus, malware e phishing, acrescentando uma camada de proteção para todos os dispositivos ligados à Internet através da rede de casa.
Vodafone Ultra Hub Wi-Fi 7 — principais especificações
|Característica
|Especificação
|Tecnologia Wi-Fi
|Wi-Fi 7
|Multi-Link Operation (MLO)
|Sim
|Velocidade
|Até 20% superior à geração Wi-Fi 6, segundo a Vodafone
|Latência
|Reduzida através da utilização simultânea de diferentes frequências
|Dispositivos ligados
|Mais de 200 equipamentos em simultâneo
|Cobertura
|Otimização inteligente da ligação
|Diagnóstico
|Diagnóstico automático da rede Wi-Fi
|Gestão
|Vodafone Home App
|Segurança
|Proteção contra vírus, malware e phishing
|Priorização
|Trabalho, gaming e streaming
|Poupança energética
|Definição de horários para reduzir o consumo Wi-Fi
|Extensão de cobertura
|Compatível com Extender Wi-Fi / tecnologia EasyMesh
Ultra Hub Wi-Fi 7 chega aos pacotes Fibra4
O novo Ultra Hub Wi-Fi 7 está incluído nos pacotes Fibra4, sendo aplicado um preço promocional às novas adesões realizadas até 30 de setembro.
Com este lançamento, a Vodafone reforça a aposta na tecnologia Wi-Fi 7, que passa a integrar um portefólio onde já se encontra também a solução Fiber to the Room, destinada a levar uma ligação de nova geração a diferentes divisões da casa.
A evolução das redes domésticas acompanha assim o crescimento do número de dispositivos conectados, desde computadores e smartphones a televisores, consolas, equipamentos de smart home e outros dispositivos IoT.