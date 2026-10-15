Vodafone contesta retirada de equipamentos Huawei da rede de telecomunicações

Luís Lopes, CEO da Vodafone Portugal, considera que nem todos os equipamentos da Huawei apresentam o mesmo nível de risco de cibersegurança. A operadora está a cumprir as determinações das autoridades, mas já contestou a decisão junto das entidades competentes.

A Vodafone Portugal não concorda com a decisão de obrigar à retirada de equipamentos da Huawei de toda a rede de transporte das comunicações móveis. A posição foi assumida por Luís Lopes, presidente executivo da operadora, que defende que as medidas de segurança devem ser proporcionais ao risco efetivamente identificado.

A empresa já iniciou a substituição dos componentes abrangidos pela decisão, mas considera que a extensão das restrições à rede de transporte não se justifica da mesma forma que as medidas aplicadas a outras partes da infraestrutura móvel.

Vodafone questiona risco associado à rede de transporte

Em causa estão equipamentos utilizados na rede de transporte WDM (Wavelength Division Multiplexing), uma tecnologia que permite transmitir vários sinais através da mesma fibra ótica, recorrendo a diferentes comprimentos de onda.

Esta infraestrutura é fundamental para transportar grandes volumes de dados entre os diferentes elementos da rede de telecomunicações.

Segundo Luís Lopes, a Vodafone contestou a decisão junto das entidades competentes, incluindo o Governo. O responsável considera que a rede de transporte não apresenta necessariamente o mesmo nível de risco que outras componentes, nomeadamente o núcleo da rede móvel e os equipamentos de rádio.

A posição da operadora é a de que as medidas de segurança devem ter em conta a função de cada equipamento e os riscos concretos associados à sua utilização.

A Vodafone refere ainda que não tem acesso à análise detalhada que fundamenta a avaliação de risco, o que limita a informação disponível sobre os critérios específicos que conduziram à decisão.

Substituição dos equipamentos já está em curso

Apesar de discordar da decisão, a Vodafone Portugal está a cumprir as obrigações impostas pelas autoridades. A substituição dos equipamentos está a decorrer de forma progressiva.

Este processo não é, contudo, isento de consequências para a operação da rede. Segundo o CEO, a alteração dos componentes exige a suspensão temporária do serviço em determinados momentos, tornando necessário gerir cuidadosamente as intervenções para minimizar os impactos nos clientes.

A empresa não revelou o investimento necessário para realizar estas alterações nem decidiu, para já, se avançará com um pedido de indemnização ao Estado.

Portugal mantém restrições à Huawei nas redes de telecomunicações

A decisão insere-se no conjunto de medidas adotadas por Portugal para limitar a utilização de equipamentos de fornecedores considerados de alto risco nas redes de comunicações eletrónicas.

Em 2023, a Comissão de Avaliação de Segurança, no âmbito do Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, aprovou uma deliberação relativa aos riscos associados à utilização de equipamentos de determinados fornecedores nas redes e serviços 5G.

Entre os critérios considerados estavam a origem do fornecedor e a possibilidade de o enquadramento jurídico do país onde está estabelecido permitir interferências ou pressões governamentais sobre as suas atividades no estrangeiro. Embora a deliberação não identificasse diretamente empresas ou países, as restrições acabaram por abranger a tecnologia da chinesa Huawei.

A discussão não se limita à Vodafone. A MEO avançou com uma ação judicial contra o Estado português, reclamando 82 milhões de euros pelos prejuízos que associa à exclusão da Huawei como fornecedora de equipamentos 5G. A operadora pretende ser ressarcida dos custos decorrentes da decisão, não necessariamente anulá-la.

A substituição de equipamentos de fornecedores considerados de alto risco continua, assim, a levantar questões relacionadas com a segurança das infraestruturas críticas, os custos suportados pelas operadoras e a dependência de um número limitado de fabricantes.

Para a Vodafone, a questão central é a proporcionalidade das medidas: garantir a segurança das redes sem aplicar indiscriminadamente o mesmo nível de restrição a componentes com funções e perfis de risco diferentes.