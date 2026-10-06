Vídeo viral mostra centenas de embalagens Volta abandonadas
Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais mostra centenas de embalagens do sistema Volta, já esmagadas, deixadas numa zona de mato. As imagens rapidamente levantaram dúvidas sobre o destino dado às garrafas e latas depois de serem entregues nas máquinas de recolha.
A situação chamou a atenção devido à quantidade de embalagens visível no local e à possibilidade de estas não terem seguido o percurso previsto para reciclagem.
SDR Portugal abriu processo de averiguações
A SDR Portugal, entidade responsável pela gestão do Sistema de Depósito e Reembolso (SDR), confirmou que as embalagens presentes nas imagens pertenciam efetivamente ao sistema Volta.Também já foi confirmado pelo Poligrafo Sic.
A entidade considerou a situação “absolutamente inaceitável” e mobilizou uma equipa para o local identificado, onde foram recolhidas as embalagens e os sacos onde se encontravam.
No entanto, as imagens, por si só, não permitem concluir que o sistema Volta esteja a encaminhar as embalagens para o lixo em vez de as reciclar.
A SDR Portugal anunciou, por isso, a abertura de um processo interno de averiguações para determinar se poderá estar em causa uma situação de fraude ou outra falha no processo de recolha e encaminhamento.
A entidade garante que as embalagens recolhidas através do Volta devem ser encaminhadas para os Centros de Contagem e Triagem. O objetivo é precisamente garantir que estas embalagens seguem posteriormente para reciclagem.
Embalagens esmagadas não significa que tenham sido abandonadas
Um dos aspetos que mais chamou a atenção no vídeo é o facto de as garrafas aparecerem esmagadas. Contudo, o esmagamento das embalagens faz parte do próprio processo de tratamento e transporte e não significa, por si só, que tenham sido desviadas para o lixo.
O que está agora a ser investigado é como aquelas embalagens foram parar àquela zona e porque permaneceram naquele local.
A questão surge numa altura em que o sistema Volta tem registado uma utilização muito elevada. Desde o seu lançamento, em abril, já foram devolvidas centenas de milhões de embalagens em Portugal. Em setembro, a SDR indicava uma média próxima dos cinco milhões de embalagens devolvidas por dia.
Governo também já pediu medidas à SDR
A polémica surge num período em que o próprio Governo está a exigir alterações ao funcionamento do sistema.
No final de setembro, o Ministério do Ambiente pediu à SDR Portugal um plano de ação para corrigir os problemas relacionados com a limpeza urbana associados ao Volta. A entidade gestora deverá apresentar soluções concretas até 16 de outubro.
Assim, embora o vídeo viral mostre uma situação real e que está a ser investigada, não está demonstrado que o sistema Volta esteja, de forma generalizada, a abandonar ou a deixar de reciclar as embalagens recolhidas.
O caso concreto mostrado nas imagens está agora sob investigação da entidade responsável pelo sistema.
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