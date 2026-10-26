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Venda de produtos perigosos: UE aceitou plano da Temu

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A Comissão Europeia aceitou o plano de ação da Temu para reforçar o controlo dos produtos vendidos na sua plataforma e combater a comercialização de artigos ilegais. A decisão surge depois de Bruxelas ter aplicado uma multa de 200 milhões de euros à empresa chinesa, em maio de 2026, por falhas na avaliação dos riscos para os consumidores.

Venda de produtos perigosos: UE aceitou plano da Temu

A medida pretende obrigar a plataforma a melhorar os mecanismos de deteção de produtos que não cumprem as regras europeias de segurança. Entre os artigos que suscitaram preocupações durante a investigação estão carregadores elétricos e brinquedos para bebés que apresentavam riscos para os consumidores.

Temu terá de reforçar a deteção de produtos ilegais

O plano apresentado pela Temu contempla cinco medidas destinadas a corrigir as falhas identificadas pela Comissão Europeia no âmbito do Regulamento dos Serviços Digitais (DSA).

A empresa compromete-se a realizar uma avaliação de risco específica da sua plataforma e a utilizar métricas fiáveis para verificar se as medidas implementadas são eficazes na redução da divulgação de produtos ilegais.

A Temu terá igualmente de avaliar as limitações dos seus sistemas de moderação e perceber de que forma os algoritmos de recomendação podem contribuir para dar maior visibilidade a artigos que não cumprem a legislação.

Outro dos pontos passa por investigar situações de manipulação deliberada por parte de vendedores que possam explorar as funcionalidades da plataforma para promover produtos potencialmente ilegais.

Estas medidas procuram melhorar a identificação de riscos e impedir que os consumidores sejam expostos a artigos perigosos através dos mecanismos de pesquisa, publicidade e recomendação da loja online.

A multa de 200 milhões de euros mantém-se.

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Autor: Pedro Pinto
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Tags:
Temu

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