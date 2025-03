Vem aí a carta de condução europeia digital no smartphone

A União Europeia (UE) ainda tem várias limitações no que diz respeito à "União". De facto, há processos e documentos que ainda não funcionam em toda a região. Agora, há novidades: já ouviu falar na carteira digital europeia?

A Carteira Digital Europeia é uma aplicação segura que permite aos cidadãos da UE armazenar e utilizar documentos digitais, como a identidade digital, carta de condução, diplomas, cartões de saúde e outros documentos oficiais.

Principais Características da Carteira Digital Europeia

Identificação Digital Segura Permite comprovar a identidade de forma oficial online e offline.

Armazenamento de Documentos Oficiais Guarda documentos como a Carta de Condução Europeia, cartões bancários e certificados.

Acesso a Serviços Públicos e Privados Pode ser utilizada para aceder a serviços públicos (como impostos ou registo de veículos) e privados (como abrir uma conta bancária online).

Uso Voluntário e Gratuito Não é obrigatório, mas é uma ferramenta prática para facilitar processos burocráticos e transações digitais.



De referir que o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia já chegaram a acordo para modernizar as regras europeias no que diz respeito à carta de condução. De referir que os Estados-membros terão um prazo de cinco anos e meio para implementar as novas medidas. Sim, é verdade que Portugal já tem a app gov.pt, mas apenas é reconhecida no território nacional (e nem sempre).

A idade mínima para obter a carta de condução de pesados de mercadorias será reduzida de 21 para 18 anos, enquanto a de autocarros passará de 24 para 21 anos, desde que os candidatos possuam um certificado de aptidão profissional. Além disso, os jovens de 17 anos poderão conduzir camiões ou carrinhas dentro do seu país, desde que acompanhados por um condutor experiente.

Outra alteração diz respeito aos novos condutores, que terão um período probatório mínimo de dois anos, durante o qual estarão sujeitos a sanções mais rigorosas em casos de condução sob influência do álcool, falta de utilização do cinto de segurança ou incumprimento das normas de segurança infantil.