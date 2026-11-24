O Fundo Ambiental disponibilizou um novo mecanismo simplificado no âmbito da segunda fase do Programa Vale Eficiência. A medida pretende acelerar os processos de beneficiários que já viram as suas candidaturas consideradas elegíveis, mas que continuam a aguardar a atribuição de um Facilitador Técnico.

Vale Eficiência: quem pode beneficiar do novo mecanismo?

O novo procedimento destina-se exclusivamente aos beneficiários que tenham uma candidatura elegível na segunda fase do programa e cujo processo se encontre no estado “Aguardar Atribuição de Facilitador Técnico”.

Ao contrário do procedimento habitual, neste mecanismo simplificado o beneficiário pode escolher diretamente um fornecedor qualificado aderente, sem necessitar do acompanhamento de um Facilitador Técnico.

Qual é o valor do apoio?

Neste novo mecanismo, cada beneficiário tem direito a um Vale Eficiência no valor de 1.300 euros, acrescido de IVA, o que corresponde a um máximo de 1.599 euros, considerando a taxa normal de IVA de 23%.

Existem, contudo, algumas condições importantes:

É atribuído apenas um vale por beneficiário.

O vale só pode ser utilizado numa tipologia de intervenção.

O fornecedor tem de estar qualificado e aderir ao mecanismo simplificado.

O beneficiário deve escolher uma intervenção abrangida pelas regras do programa.

Quais são os prazos para aderir?

O Fundo Ambiental definiu um calendário específico para este novo procedimento.

De acordo com a informação oficial, a lista de fornecedores qualificados ficou disponível a 17 de novembro de 2026. A manifestação de interesse dos beneficiários começou a 23 de novembro e pode ser efetuada até 25 de janeiro de 2027.

Depois da emissão do vale, existem ainda dois prazos importantes:

Três meses: prazo para ativar o vale junto do fornecedor.

prazo para ativar o vale junto do fornecedor. Seis meses: prazo para concluir a intervenção, contado a partir da ativação do vale.

É, por isso, importante que os beneficiários tenham atenção aos prazos para não perderem a oportunidade de utilizar o apoio.

Que obras e equipamentos são abrangidos?

O Programa Vale Eficiência pretende melhorar o desempenho energético das habitações e combater a pobreza energética.

Entre as intervenções previstas encontram-se:

Substituição de janelas antigas por janelas eficientes;

Instalação de bombas de calor;

Instalação de sistemas solares térmicos;

Instalação de equipamentos de aquecimento a biomassa elegíveis;

Instalação de sistemas solares fotovoltaicos para autoconsumo.

A intervenção escolhida tem de respeitar as condições técnicas e os requisitos definidos pelo Fundo Ambiental para a respetiva tipologia.

Como consultar o estado da candidatura e esclarecer dúvidas?

Os beneficiários podem consultar a informação relativa ao programa e esclarecer questões através do e-Balcão disponibilizado pelo Fundo Ambiental.

A plataforma permite consultar as informações e orientações relativas à segunda fase do Vale Eficiência, incluindo os procedimentos aplicáveis ao novo mecanismo simplificado.

Pode aceder diretamente através deste endereço:

e-Balcão – Programa Vale Eficiência 2.ª Fase

O novo mecanismo representa uma oportunidade para os beneficiários que já têm a candidatura aprovada, mas que continuam à espera de um Facilitador Técnico, permitindo-lhes avançar com a melhoria energética das suas habitações sem ficarem dependentes dessa atribuição.