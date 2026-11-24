Vale Eficiência (2.ª fase): apoio de até 1.599 euros para janelas, bombas de calor entre outros
O Fundo Ambiental disponibilizou um novo mecanismo simplificado no âmbito da segunda fase do Programa Vale Eficiência. A medida pretende acelerar os processos de beneficiários que já viram as suas candidaturas consideradas elegíveis, mas que continuam a aguardar a atribuição de um Facilitador Técnico.
Vale Eficiência: quem pode beneficiar do novo mecanismo?
O novo procedimento destina-se exclusivamente aos beneficiários que tenham uma candidatura elegível na segunda fase do programa e cujo processo se encontre no estado “Aguardar Atribuição de Facilitador Técnico”.
Ao contrário do procedimento habitual, neste mecanismo simplificado o beneficiário pode escolher diretamente um fornecedor qualificado aderente, sem necessitar do acompanhamento de um Facilitador Técnico.
Qual é o valor do apoio?
Neste novo mecanismo, cada beneficiário tem direito a um Vale Eficiência no valor de 1.300 euros, acrescido de IVA, o que corresponde a um máximo de 1.599 euros, considerando a taxa normal de IVA de 23%.
Existem, contudo, algumas condições importantes:
- É atribuído apenas um vale por beneficiário.
- O vale só pode ser utilizado numa tipologia de intervenção.
- O fornecedor tem de estar qualificado e aderir ao mecanismo simplificado.
- O beneficiário deve escolher uma intervenção abrangida pelas regras do programa.
Quais são os prazos para aderir?
O Fundo Ambiental definiu um calendário específico para este novo procedimento.
De acordo com a informação oficial, a lista de fornecedores qualificados ficou disponível a 17 de novembro de 2026. A manifestação de interesse dos beneficiários começou a 23 de novembro e pode ser efetuada até 25 de janeiro de 2027.
Depois da emissão do vale, existem ainda dois prazos importantes:
- Três meses: prazo para ativar o vale junto do fornecedor.
- Seis meses: prazo para concluir a intervenção, contado a partir da ativação do vale.
É, por isso, importante que os beneficiários tenham atenção aos prazos para não perderem a oportunidade de utilizar o apoio.
Que obras e equipamentos são abrangidos?
O Programa Vale Eficiência pretende melhorar o desempenho energético das habitações e combater a pobreza energética.
Entre as intervenções previstas encontram-se:
- Substituição de janelas antigas por janelas eficientes;
- Instalação de bombas de calor;
- Instalação de sistemas solares térmicos;
- Instalação de equipamentos de aquecimento a biomassa elegíveis;
- Instalação de sistemas solares fotovoltaicos para autoconsumo.
A intervenção escolhida tem de respeitar as condições técnicas e os requisitos definidos pelo Fundo Ambiental para a respetiva tipologia.
Como consultar o estado da candidatura e esclarecer dúvidas?
Os beneficiários podem consultar a informação relativa ao programa e esclarecer questões através do e-Balcão disponibilizado pelo Fundo Ambiental.
A plataforma permite consultar as informações e orientações relativas à segunda fase do Vale Eficiência, incluindo os procedimentos aplicáveis ao novo mecanismo simplificado.
Pode aceder diretamente através deste endereço:
e-Balcão – Programa Vale Eficiência 2.ª Fase
O novo mecanismo representa uma oportunidade para os beneficiários que já têm a candidatura aprovada, mas que continuam à espera de um Facilitador Técnico, permitindo-lhes avançar com a melhoria energética das suas habitações sem ficarem dependentes dessa atribuição.
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