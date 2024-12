Vai viajar para Espanha? Já conhece a polémica “regra dos 42 pontos”?

Espanha é logo "aqui ao lado" e por isso é fácil ir até ao país vizinho. No entanto, recentemente entraram em vigor novas regras que não são "muito simpáticas". Sabia que agora tem de responder a 40 perguntas se for para reservar alojamento e 60 perguntas se quiser alugar carro?

Espanha: "Regra dos 42 pontos" está a deixar turistas desanimados

As novas regras impostas pelo Governo espanhol não estão a agradar os turistas. As novas regras de segurança no alojamento entraram em vigor no passado dia 2 deste mês de dezembro e exigem um controlo mais rigoroso dos dados pessoais dos turistas.

As novas regras, batizadas como “regra dos 42 pontos”, obrigam hotéis e empresas de aluguer de veículos a registar diariamente os dados dos clientes e a conservá-los durante três anos. Além do nome e apelido, qualquer pessoa com 14 ou mais anos deve fornecer informações adicionais, como sexo, nacionalidade, data de nascimento, número de passaporte, morada, contactos telefónicos e, em alguns casos, detalhes do cartão de crédito, refere o canal Postal. É ainda necessário indicar a relação familiar entre os viajantes.

Todas os dados são enviados para as autoridades espanholas no prazo de 24 horas e os dados serão armazenados numa plataforma monitorizada pelas forças de segurança. As empresas que não cumprirem as novas obrigações irão enfrentar multas até 30.000 euros.

As associações hoteleiras espanholas têm vindo a criticar duramente tal medida.