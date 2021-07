Vacina COVID-19: Tem mais de 35 anos? Já não precisa agendar

Portugal continua a vacinar a bom ritmo. Nesta fase, o autoagendamento da vacina está aberto para os maiores de 23 anos, mas hoje a Task Force anunciou mais uma novidade.

Se tem mais que 35 anos e ainda não foi vacinado, basta aparecer no centro de vacinação da sua zona.

A vacinação contra a COVID-19, sem necessidade de agendamento, passa, a partir de hoje, a estar disponível para as pessoas com pelo menos 35 anos. O anúncio foi da ‘task force’ que é responsável por todo o processo.

A modalidade ‘Casa Aberta’ encontra-se disponível a partir de hoje, dia 20 de julho, para a vacinação de primeiras doses de utentes que não estejam agendados, com idade igual ou superior a 35 anos e que não tenham sido infetados com covid-19 nos últimos seis meses”

A Task Force relembrou ainda que a vacinação no âmbito deste sistema exige que os utentes se dirijam “obrigatoriamente” ao centro de vacinação do local onde estão inscritos no centro de saúde, que normalmente corresponde à área de residência.

Os horários de funcionamento desta modalidade nos Centros de Vacinação Covid podem ser consultados aqui.

O Plano de Vacinação é dinâmico, evolutivo e adaptável à evolução do conhecimento científico e à calendarização da chegada a Portugal das diferentes vacinas contra a covid-19”, explica a entidade, sublinhando que o objetivo é “salvar vidas, através da redução da mortalidade e dos internamentos” e “preservar a resiliência do sistema de saúde e do sistema de resposta à pandemia e do Estado.

