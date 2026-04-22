Utilizadores não autorizados acederam ao Claude Mythos

Circula online a informação de que utilizadores não autorizados terão conseguido aceder ao sistema “Claude Mythos”, alegadamente associado ao ecossistema da IA da Anthropic.

Anthropic está a investigar o acesso ao Claude Mythos Preview

As primeiras referências ao caso surgiram em publicações e discussões em comunidades online, onde se falava de um possível acesso indevido a componentes internos ou experimentais do sistema. Em resposta, a Anthropic referiu que está a investigar um susposta acesso através de um acesso de terceiros ao Claude Mythos Preview.

Mesmo sem confirmação de incidente, o tema volta a colocar em destaque a importância da segurança em sistemas de inteligência artificial, especialmente quando envolvem modelos em fase experimental, APIs com acesso externo e ambientes de testes expostos inadvertidamente.

De relembrar que a Anthropic disponibilizou o modelo Mythos a algumas empresas tecnológicas e financeiras, de forma a ajudá-las a proteger os seus sistemas contra a capacidade reportada do modelo para explorar vulnerabilidades.