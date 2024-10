Última hora: sites de serviços nacionais atacados por ransomware

O Pplware tem recebido várias indicações que existem sites de serviços nacionais que estão fora de serviço. De acordo com a confirmação do Centro Nacional de Cibersegurança, as plataformas foram atacadas por ransomware.

O Centro Nacional de CiberSegurança está a acompanhar um incidente de ransomware que, hoje, comprometeu as infraestruturas geridas pela AMA - Agência para a Modernização Administrativa, com um impacto substancial ao nível dos serviços suportados por esta entidade, tais como a Autenticação.Gov e o Gov.ID.

O CERT.PT está a acompanhar o incidente e a prestar apoio ao nível das medidas de mitigação e na fase de recuperação.

(em atualização)