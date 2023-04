Ucranianos invadem conta de russo e compram 25 mil dólares em brinquedos sexuais

A guerra entre a Ucrânia e a Rússia está a ser patrocinada por muitos. Um grupo de hackers ucranianos conseguiu piratear uma conta de um apoiante da guerra e, com o dinheiro, acabaram por comprar brinquedos sexuais no valor de 25.000 dólares em vez de drones.

"Em vez de drones, o apoiante da guerra irá receber camiões cheios de vibradores"

Designado de Cyber Resistance, o grupo de hackers revelou no Telegram que conseguiu piratear a conta do AliExpress de Mikhail Luchin e acabou por comprar brinquedos sexuais no valor de 25.000 dólares. Segundo revela o Politico, o valor ia ser usado para comprar drones.

Segundo a publicação do grupo no Telegram, “Em vez de drones, o apoiante da guerra irá receber camiões cheios de vibradores, correias e outras coisas muito valiosas para o povo russo”. O grupo Cyber Resistance refere que Mikhail Luchin é um criminoso de guerra e um amigo do blogger militar que morreu numa explosão na Rússia.

O grupo de hackers partilhou várias capturas de ecrã para comprovar as compras feitas na conta de Mikhail Luchin no AliExpress. As fotografias revelam os vários tipos de dildos que foram adquiridos.

Nesta guerra híbrida, são vários os hackers que têm ajudado a Ucrânia desde a invasão da Rússia.