Elon Musk pode controlar uma das maiores redes de satélites do mundo, mas a Ucrânia acaba de demonstrar que não precisa necessariamente da Starlink para realizar operações militares de grande alcance. E a mensagem para o homem forte da SpaceX é clara: há alternativas aos seus satélites.

Ucrânia consegue atacar sem depender da Starlink

Os ataques realizados pela Ucrânia, nos dias 16 e 17 de novembro, contra a estratégica ponte de Kerch, que liga a Rússia à Crimeia ocupada, revelaram uma capacidade tecnológica que poderá mudar as regras da guerra.

A operação combinou drones e mísseis, provocando o colapso de uma secção rodoviária da ponte com aproximadamente 225 metros, segundo imagens de satélite analisadas pela empresa Vantor.

Mas existe um detalhe particularmente interessante: a operação foi realizada sem recorrer à Starlink ou à Starshield, a versão militar do sistema de comunicações por satélite da SpaceX.

Segundo informações divulgadas pelo Financial Times, as forças ucranianas utilizaram uma rede própria de comunicações, demonstrando que conseguem coordenar ataques complexos sem depender diretamente da infraestrutura de Elon Musk.

Afinal, há tecnologia para substituir os satélites de Musk

Uma das soluções utilizadas pela Ucrânia passa por transformar drones em autênticos repetidores de comunicações aéreos. Estes equipamentos funcionam como pontos intermédios numa rede, recebendo e retransmitindo sinais entre os operadores e os sistemas de ataque.

Esta arquitetura permite prolongar o alcance das comunicações, acompanhar a operação e transmitir instruções mesmo quando não existe uma ligação direta aos satélites da SpaceX.

A solução ganhou particular relevância depois das restrições de velocidade que, segundo as autoridades ucranianas, têm afetado a utilização da Starshield em equipamentos que ultrapassam aproximadamente 160 km/h.

A SpaceX contesta as informações sobre a manutenção dessas limitações.

Tecnologia israelo-italiana também ameaça dependência da Starlink

E há outra novidade que poderá preocupar Elon Musk. Segundo informações, a Ucrânia estará a explorar sistemas de comunicação por satélite da empresa israelita HiSky, com equipamentos SmartLITE associados a produção em Itália.

Estes terminais permitem estabelecer comunicações através de redes comerciais de satélites que não pertencem à SpaceX.

Embora ofereçam uma capacidade de transmissão inferior à da Starlink, podem assegurar a troca de comandos, informações de voo e outros dados importantes para determinadas operações.

O aspeto mais interessante é a possibilidade de recorrer a diferentes operadores de satélites, reduzindo a dependência de uma única empresa.

Importa, contudo, distinguir os relatos: a utilização de drones como repetidores no ataque à ponte foi descrita por fontes militares ucranianas, mas não está confirmado que os terminais HiSky tenham sido utilizados nessa operação específica.

Musk continua importante, mas já não é insubstituível

Desde o início da invasão russa, em 2022, a Starlink tornou-se essencial para as comunicações militares e civis da Ucrânia, sobretudo nas regiões onde as redes tradicionais foram destruídas.

Contudo, esta dependência representa um risco, já que decisões técnicas ou comerciais da SpaceX podem ter consequências no terreno.

Por isso, a Ucrânia aposta agora em comunicações próprias, drones repetidores e sistemas de satélite alternativos.

A Starlink continua a ser importante, mas a Ucrânia está a demonstrar que a sua capacidade militar não tem de depender exclusivamente das decisões de Elon Musk.