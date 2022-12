No cenário de guerra que a Ucrânia tem dentro das suas portas, a ajuda da Starlink tem sido essencial para garantir as comunicações. Para além de ser para muitos o ponto de acesso à Internet, é também usada para as comunicações entre os militares.

Depois de alguns problemas que surgiram com os terminais já em utilização, em especial no que toca ao pagamento da sua utilização, surge agora a boa notícia que a Ucrânia vai receber milhares de novos terminais da Starlink.

Acordo da Ucrânia com a SpaceX

Os problemas que a Ucrânia tinha com a Starlink e os seus terminais de acesso à Internet parece finalmente estar resolvidos. Segundo o que é anunciado, vão ser vários milhares de novos equipamentos que vão em breve ser entregues e ajudar a combater as forças russas.

Todos os problemas que existiam sobre os pagamentos dos terminais e do próprio serviço foram finalmente resolvidos e uma solução encontrada. Apesar de não terem sido divulgados, sabe-se que vários países da União Europeia vão suportar esta nova despesa.

Acesso à Internet via Starlink

Do que o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, Mykhailo Federov, revelou, tanto a SpaceX como o próprio Elon Musk têm sido rápidos a dar respostas. No entanto, reforçou que a Ucrânia deverá encontrar fundos adicionais até a primavera do próximo ano para manter o acesso ao serviço.

Os 10.000 novos terminais da Starlink somam-se aos 22.000 já recebidos e serão utilizados para "estabilizar conexões para situações críticas". Segundo Federov, não existem alternativa às ligações via satélite e como tal a solução da Starlink é por agora a solução ideal para este cenário de guerra.

Resolvidos todos os problemas

A situação do acesso à Internet na Ucrânia tem criado algum mal-estar nos EUA. Depois de inicialmente Elon Musk ter avançado com o serviço, veio mais tarde pedir ao seu governo que assumisse os custos. Uma vez que isso não aconteceu, acabou por revelar que a despesa seria suportada pelo próprio.

Com esta novidade, fica resolvido um problema na frente de batalha na Ucrânia, que assim garante o que necessita. Esta será uma despesa a ser suportada por vários países da Europa, que assim somam este custo ao seu esforço de manter a Ucrânia livre.