Turistas filmados com um smartphone a ter sexo em plena autoestrada

Uma situação insólita está a gerar atenção nas redes sociais depois de um vídeo mostrar dois turistas a terem relações sexuais dentro de um automóvel enquanto circulavam numa autoestrada.

O momento foi registado por outro condutor através de um telemóvel e rapidamente começou a circular online. Nas imagens, é possível perceber que os ocupantes do veículo estavam envolvidos num momento íntimo enquanto o automóvel se encontrava em circulação.

Para além da questão relacionada com a exposição pública, o comportamento levanta sobretudo preocupações de segurança rodoviária. Qualquer distração ao volante pode ter consequências graves, especialmente numa autoestrada, onde os veículos circulam a velocidades elevadas e existe pouco espaço para reagir perante uma situação inesperada.

O caso voltou também a chamar a atenção para um fenómeno cada vez mais comum: situações insólitas ou potencialmente perigosas que acabam por ser registadas por outros condutores e partilhadas nas redes sociais.

Um momento privado que acabou exposto na Internet

Embora o vídeo tenha sido gravado por terceiros, a sua divulgação levanta igualmente questões relacionadas com privacidade e exposição de pessoas na Internet.

Uma vez publicados nas redes sociais, vídeos deste género podem ser rapidamente replicados e tornar-se praticamente impossíveis de retirar completamente da Internet.

Mais do que o lado insólito da situação, o episódio serve assim de alerta para os riscos associados à distração durante a condução. Numa autoestrada, alguns segundos de falta de atenção podem ser suficientes para provocar um acidente grave.