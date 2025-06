Trabalho remoto melhorou a vida sexual de quase metade dos jovens, diz estudo

O trabalho remoto é cada vez mais uma realidade, impactando a vida dos profissionais de várias formas. No caso da Geração Z, este método terá melhorado a vida sexual de quase metade dos inquiridos de um novo estudo.

A Geração Z percebe a vida profissional e pessoal de forma diferente das gerações anteriores. Nascidos entre 1997 e 2012, os agora jovens estão a chegar ao mercado de trabalho, exigindo um balanço que, antes, passava despercebido.

Um novo estudo concluiu que 47% dos jovens melhoraram a sua vida sexual com o teletrabalho, mas muitos temem que o regresso ao escritório a prejudique.

Geração Z quer mais do que café gratuito para deixar o trabalho remoto?

Uma investigação conduzida pela EduBirdie inquiriu 2000 jovens da Geração Z sobre as suas relações sexuais no contexto atual de mudança do modelo de trabalho remoto para o retorno ao escritório.

Uma vez que, em casa, podiam conciliar melhor os seus encontros sexuais com o dia de trabalho, 47% dos inquiridos afirmaram que o teletrabalho tinha melhorado a sua vida sexual; e 36% responderam que o regresso ao escritório iria prejudicá-la, porque iriam perder a flexibilidade de horários.

Por outro lado, 14% afirmaram o contrário, que trabalhar a partir de casa tinha reduzido os seus encontros sexuais; e 37% confessaram que o teletrabalho não tinha mudado nada na sua vida sexual.

Além disso, apesar de 30% dos inquiridos da Geração Z ter afirmado que ter de ir ao escritório condiciona o horário para os seus encontros sexuais e obriga-os a agendá-los com antecedência, 70% não se mostrou preocupado com isso, preferindo não programar.

Curiosamente, 38% dos jovens inquiridos disseram que gostariam de ter um espaço privado no escritório para encontros íntimos ou o chamado, no estudo, solo play, que permitisse "uma pausa, sozinhos ou com um colega".

Segundo a EduBirdie, portanto, a Geração Z "apaixonou-se pelo trabalho remoto" e, caso os empregadores queiram atrair os jovens para o escritório, "precisarão de oferecer mais do que café".