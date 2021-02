TikTok proíbe menores de 13 anos após tragédia em Itália

O TikTok é hoje uma das redes sociais mais populares do mundo. A possibilidade de realizar pequenos vídeos cheios de efeitos tem atraído miúdos e graúdos que ali dão asas à imaginação. No entanto, tal como as outras redes sociais, também no TikTok acontecem situações negativas.

Depois da rede social ter sido bloqueado em Itália após morte de menina de 10 anos, há informações de que a partir de terça-feira passará a proibir menores de 13 anos.

Rede social TikTok vai ter botão para denunciar crianças…

A rede social TikTok passou a estar bloqueada em Itália. De acordo com as informações de janeiro, uma menina de 10 anos morreu por asfixia, enquanto gravava um desafio para o TikTok. De relembrar que o registo desta criança na rede social “não foi recusado pela empresa” apesar da idade, que era inferir ao mínimo de 13 anos.

Tal situação tem levantado várias vozes críticas da rede social, tendo obrigado a uma restruturação de emergência da política de utilização. Segundo o que é revelado, a partir da próxima terça-feira o TikTok irá restringir na Europa o acesso a todos os utilizadores registados com menos de 13 anos.

Alexandra Evans, responsável pela segurança infantil da TikTok na Europa, referiu que está a ser criado um botão para que cada utilizador possa denunciar utilizadores que pareçam ter menos de 13 anos.

De relembrar que em janeiro a Autoridade de Proteção de Dados Italiana, determinou “bloquear a rede social chinesa” com efeitos imediatos até 15 de fevereiro, altura em que se estimava que o TikTok já tivesse correspondido às obrigações do regulador italiano.

Antonella, de dez anos, foi encontrada inconsciente pela irmã na casa de banho da sua casa em Palermo, depois de esta aderido a um desafio na rede social. Antonella colocou um cinto em volta do pescoço e tentou ficar sem respirar o máximo tempo possível. Depois de ter sido encontrada desmaiada, a criança foi levada para o hospital, onde acabou por perder a vida.

