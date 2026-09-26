Tenorox: plataforma de investimento está a “roubar” poupanças dos portugueses

Uma plataforma de investimento chamada Tenorox está no centro de várias denúncias de fraude em Portugal. Saiba o que está a acontecer e tenha muito cuidado com este tipo de plataformas.

Uma investigação da RTP, divulgada esta semana no programa Prova dos Factos, revela relatos de centenas de portugueses que terão perdido dinheiro através deste esquema. Em alguns casos, os prejuízos ultrapassam os 100 mil euros.

A investigação descreve a Tenorox como uma plataforma que apresentava uma aparência profissional, com pessoas a contactar potenciais clientes e a apresentar-se como especialistas em investimentos financeiros. Segundo a RTP, a linguagem utilizada contribuía para transmitir credibilidade e confiança às vítimas.

Como funciona o esquema?

Os relatos disponíveis apontam para um padrão semelhante ao de outras fraudes de investimento online.

A vítima é inicialmente contactada ou chega à plataforma através de publicidade na Internet. Depois de fornecer os seus dados, pode começar a receber chamadas telefónicas de supostos gestores de conta.

É apresentado um investimento inicial, frequentemente de algumas centenas de euros. Através da plataforma, o utilizador começa depois a visualizar aquilo que aparentam ser ganhos.

O problema surge quando a vítima tenta recuperar o dinheiro.

Várias reclamações publicadas ao longo de 2026 descrevem dificuldades no levantamento dos fundos e pedidos para realizar novos pagamentos ou fornecer informações adicionais. Há também relatos de contactos através de MB WAY e de acesso remoto a dispositivos.

Num dos casos relatados no Portal da Queixa, uma vítima afirma ter começado com um investimento de 200 euros e ter acabado por perder cerca de 7.500 euros, depois de lhe ter sido pedido que instalasse o AnyDesk para permitir assistência remota.

Noutro relato, uma vítima afirma ter investido inicialmente 190 euros e posteriormente mais 1000 euros, depois de lhe terem sido apresentados supostos ganhos. O caso terá evoluído para pedidos de dados bancários e códigos associados a serviços bancários e fiscais.

Dezenas de reclamações

O Portal da Queixa reúne atualmente dezenas de reclamações relacionadas com a TenoroX. Entre os relatos encontram-se dificuldades em levantar dinheiro, chamadas insistentes, pedidos de novos depósitos e alegadas transferências não autorizadas.

Existem ainda relatos de pessoas que afirmam ter perdido valores relativamente baixos, como 200 ou 250 euros, mas também casos em que os prejuízos alegados ascendem a milhares ou dezenas de milhares de euros.

É importante sublinhar que estes relatos publicados por consumidores constituem denúncias e testemunhos individuais e não, por si só, uma decisão judicial sobre cada caso.

RTP encontrou empresas de fachada e “mulas de dinheiro”

A investigação da RTP acrescenta uma dimensão particularmente preocupante ao caso.

Segundo a Prova dos Factos, a investigação encontrou empresas de fachada e mulas de dinheiro associadas ao funcionamento do esquema.

O modelo descrito é particularmente perigoso porque combina engenharia social, aparência profissional e contacto humano. Em vez de depender apenas de uma página Web mal construída ou de uma mensagem suspeita, o esquema procura criar uma relação de confiança com a vítima.

É precisamente este tipo de abordagem que pode tornar as burlas de investimento difíceis de identificar.

CMVM alerta para este tipo de fraude

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários explica que as fraudes financeiras online podem utilizar plataformas de investimento falsas, perfis falsos, aplicações fraudulentas e mensagens enganosas para atrair vítimas.

Entre os sinais de alerta identificados pela CMVM estão as promessas de retornos elevados ou sem risco, a pressão para tomar decisões rapidamente, a dificuldade em verificar a existência ou registo da entidade, pedidos de acesso remoto a dispositivos e solicitações de passwords ou códigos.

A regra é simples: uma promessa de ganhos elevados e rápidos não significa que exista uma oportunidade de investimento.

Antes de transferir dinheiro, o investidor deve confirmar se a entidade está autorizada a prestar os serviços financeiros anunciados e procurar informação junto dos reguladores.

O que fazer se já entregou dinheiro ou dados?

Quem suspeitar que foi vítima de uma situação deste género deve agir rapidamente.

Deve contactar imediatamente o banco ou entidade de pagamento utilizada, explicar a situação e solicitar o bloqueio de operações que possam ainda estar em curso.

Também é importante guardar todas as provas: emails, mensagens, números de telefone, nomes utilizados pelos supostos gestores, comprovativos de transferências, endereços das páginas Web e capturas de ecrã.

Se tiver sido instalado software de acesso remoto, como o AnyDesk, é igualmente importante remover o acesso e verificar o dispositivo.

A situação deve ainda ser comunicada às autoridades competentes.

Um alerta para quem procura “dinheiro fácil”

O caso Tenorox mostra como as burlas de investimento estão a tornar-se cada vez mais sofisticadas.

O problema já não está necessariamente numa página Web cheia de erros ou numa mensagem obviamente suspeita. Os criminosos podem recorrer a publicidade online, páginas com aparência profissional, chamadas telefónicas e pessoas que assumem o papel de supostos especialistas financeiros.

Para a vítima, tudo pode parecer legítimo.

E é precisamente aí que reside o perigo.

Se alguém prometer ganhos elevados, rápidos e aparentemente garantidos, pare antes de transferir dinheiro. Confirme quem está do outro lado e valide a entidade junto dos reguladores.

A investigação da RTP sobre a Tenorox pode ser consultada no programa Prova dos Factos.