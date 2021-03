Sendo o Clubhouse uma das mais atrativas redes sociais do momento, é normal que serviços com o Telegram o tentem copiar ou criar alternativas. Assim, dão aos utilizadores todas as funcionalidades que os utilizadores querem, sem saírem das suas propostas.

Assim, e com este propósito, o Telegram começou a mostrar uma mudança nos seus chats de voz. Sabia-se que a alteração estava a caminho, com muitas novidades importantes, e agora chegou finalmente para todos poderem usar. O Telegram chama-lhe Voice Chats 2.0.

O Clubhouse do Telegram chegou finalmente

A grande moda nas redes sociais e nas apps de mensagens parece mesmo ser o áudio. A culpa é mesmo só do Clubhouse, que inaugurou e trouxe para os utilizadores esta “nova forma” tradicional de comunicação entre os utilizadores.

O Telegram sabe deste interesse e tinha já a possibilidade de fazer chamadas de voz nas suas conversas. Agora um novo passo foi dado e estas conversas chegam também às conversas nos grupos e canais públicos. A novidade pode ser explorada no Android e no iOS.

Conversas de voz nos grupos e canais públicos

Estas conversas não têm limite no número de participantes e os administradores conseguem gerir de forma muito completa. A lista de participantes é foi renovada e é rica em informação para ser consultada.

Mesmo que a maioria das conversas seja pública e temporária, os administradores têm a possibilidade de as gravar para publicar posteriormente. Este processo será marcado e mostrado a todos os utilizadores e no final da gravação ficam de imediato públicas no Telegram para serem ouvidas.

Voice Chats 2.0 e muito mais novidades

A somar a estas novidades, o Telegram tem ainda outras melhorias e novos pormenores na sua interface. Uma das mais interessantes vem no Android, onde pode agora ser definida a ação que o swipe para a esquerda realiza.

Todas as melhorias estão já disponíveis na última versão do Telegram e podem ser usadas por todos. Tudo se foca agora no Voice Chats 2.0 e no que esta cópia do Clubhouse pode trazer aos utilizadores.