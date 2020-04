Telescola: Será esta a Tabela de programação das aulas pela TV?

Durante o dia de ontem, António Costa apresentou um conjunto de estratégias para a educação por causa da COVID-19. Uma das “novidades” é que aulas em formato Telescola vão começar já dia 20 de abril. As aulas serão transmitidas pela RTP Memória e as aulas funcionarão por blocos.

Recentemente apareceu na internet a possível Tabela de programação das aulas pela TV (Telescola).

O 3.º período começa a 14 de abril sem atividades presenciais, ou seja, começa na modalidade de ensino à distância (Telescola). Haverá avaliação do 3.º período: a todos os alunos será atribuída uma nota no final do ano que deve atender ao conhecimento que o professor tem do trabalho realizado por cada aluno ao longo do ano e às circunstâncias em que o 3.º período foi ministrado. As aulas do Ensino Básico terão lugar em regime não presencial, ou à distância, até ao final do ano letivo.

Para complementar o ensino à distância por meios digitais, haverá – como solução de redundância – módulos de ensino/aprendizagem através da TV, no canal da RTP Memória, disponível na TDT e no cabo.

As aulas serão transmitidas via RTP Memória por blocos para os vários anos. Haverá também conteúdos de apoio ao pré-escolar, mas na RTP.

O site ComRegras teve acesso à grelha da Telescola que irá começar no próximo dia 20 de abril. A imagem não é a melhor, mas é percetível a divisão do 1º e 2º ciclo pela parte da manhã e do 3º ciclo pela parte da tarde, tal como foi referido na comunicação social. Curioso também é ver que vamos ter Educação Física na Telescola.

Esta grelha não é oficial, pois ainda não foi publicada pelo Ministério da Educação e como tal poderá sofrer alterações. Conheça aqui o resumo das medidas excecionais para a educação. A nova Telescola vai chamar-se #EstudoEmCasa.

