Quantcast
Internet

Suécia bloqueia ChatGPT e Claude nos computadores do Governo por razões de segurança

0 Comentários

O Governo sueco vai impedir o acesso direto ao ChatGPT e ao Claude nos computadores de trabalho dos seus funcionários. A decisão pretende reforçar a segurança da informação e garantir que os serviços de inteligência artificial utilizados pela administração pública são devidamente avaliados e autorizados.

Suécia bloqueia ChatGPT e Claude nos computadores do Governo por razões de segurança

A inteligência artificial está cada vez mais presente no dia a dia das empresas e das instituições públicas. No entanto, a utilização destas ferramentas levanta questões importantes relacionadas com a privacidade, a proteção de dados e a segurança da informação. Na Suécia, estas preocupações levaram o Governo a tomar uma decisão que afeta dois dos serviços de IA mais populares: o ChatGPT, da OpenAI, e o Claude, da Anthropic.

A partir de hoje, os funcionários dos serviços governamentais suecos deixam de poder aceder diretamente a estas plataformas nos computadores de trabalho. Em alternativa, deverão utilizar ferramentas autorizadas pela instituição, entre as quais se encontra o Microsoft Copilot.

Suécia bloqueia ChatGPT e Claude nos computadores do Governo por razões de segurança

Microsoft Copilot continua autorizado

Apesar das restrições ao ChatGPT e ao Claude, a Suécia não pretende abandonar a utilização da inteligência artificial no trabalho administrativo.

O Microsoft Copilot continuará a ser uma das ferramentas autorizadas, depois de os serviços governamentais terem realizado uma avaliação e reforçado as respetivas configurações de segurança.

As autoridades não divulgaram os detalhes das alterações implementadas, justificando essa decisão com questões de segurança.

A diferença está, assim, na forma como as ferramentas são avaliadas, contratadas e configuradas para utilização institucional. Mais do que uma questão relacionada exclusivamente com os modelos de IA, está em causa o controlo sobre os dados, as condições de utilização e as garantias oferecidas aos organismos públicos.

Ainda assim, a autorização de uma ferramenta não significa que todos os tipos de informação possam ser introduzidos indiscriminadamente. A classificação dos dados e as regras internas continuam a ser fundamentais.

PUB
Autor: Pedro Pinto
Partilhar:
Tags:
ChatGPT suécia

PUB.

Questão Semanal

Faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
YouTuber desmonta iPhone Duo e diz ter descoberto a causa dos ecrãs partidos
Artigo anterior

YouTuber desmonta iPhone Duo e diz ter descoberto a causa dos ecrãs partidos
Análise HUAWEI Watch D3: o smartwatch que mede a pressão arterial em qualquer lugar
Próximo artigo

Análise HUAWEI Watch D3: o smartwatch que mede a pressão arterial em qualquer lugar
PUB

Comentários

0

Deixe um comentário

PUB
Aviso

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.