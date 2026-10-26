Suécia bloqueia ChatGPT e Claude nos computadores do Governo por razões de segurança

O Governo sueco vai impedir o acesso direto ao ChatGPT e ao Claude nos computadores de trabalho dos seus funcionários. A decisão pretende reforçar a segurança da informação e garantir que os serviços de inteligência artificial utilizados pela administração pública são devidamente avaliados e autorizados.

A inteligência artificial está cada vez mais presente no dia a dia das empresas e das instituições públicas. No entanto, a utilização destas ferramentas levanta questões importantes relacionadas com a privacidade, a proteção de dados e a segurança da informação. Na Suécia, estas preocupações levaram o Governo a tomar uma decisão que afeta dois dos serviços de IA mais populares: o ChatGPT, da OpenAI, e o Claude, da Anthropic.

A partir de hoje, os funcionários dos serviços governamentais suecos deixam de poder aceder diretamente a estas plataformas nos computadores de trabalho. Em alternativa, deverão utilizar ferramentas autorizadas pela instituição, entre as quais se encontra o Microsoft Copilot.

Microsoft Copilot continua autorizado

Apesar das restrições ao ChatGPT e ao Claude, a Suécia não pretende abandonar a utilização da inteligência artificial no trabalho administrativo.

O Microsoft Copilot continuará a ser uma das ferramentas autorizadas, depois de os serviços governamentais terem realizado uma avaliação e reforçado as respetivas configurações de segurança.

As autoridades não divulgaram os detalhes das alterações implementadas, justificando essa decisão com questões de segurança.

A diferença está, assim, na forma como as ferramentas são avaliadas, contratadas e configuradas para utilização institucional. Mais do que uma questão relacionada exclusivamente com os modelos de IA, está em causa o controlo sobre os dados, as condições de utilização e as garantias oferecidas aos organismos públicos.

Ainda assim, a autorização de uma ferramenta não significa que todos os tipos de informação possam ser introduzidos indiscriminadamente. A classificação dos dados e as regras internas continuam a ser fundamentais.