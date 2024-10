Starlink vai começar a cobrar uma taxa de “congestionamento” de rede

À medida que avança nos seus objetivos de fornecer cobertura global gratuita para emergências e Wi-Fi gratuito de alta velocidade, a Starlink introduziu pequenas adaptações ao seu serviço residencial de Internet por satélite. Quer ajustá-lo para oferecer o máximo aos utilizadores, sem prejudicar a sua rede. É por isso que agora criou uma “taxa de congestionamento”, que já está a aplicar.

Agora, e infelizmente para os utilizadores que queiram contratar este serviço, não chega uma descida de preço na tarifa ou no equipamento como em outras vezes. Desta vez, foi revelada uma nova “taxa de congestionamento” que será aplicada quando a capacidade da rede não for suficiente para a procura exigida.

Fruto da elevada utilização, a Starlink introduziu uma nova cláusula nos termos de serviço que inclui a possibilidade de aplicação de uma taxa de congestionamento. Ou seja, uma taxa adicional única dependendo da localização do serviço e do plano contratado.

Esta taxa de congestionamento é paga apenas uma vez, no momento da contratação do serviço, e aplica-se apenas a quem ativa um novo plano ou altera o existente. No entanto, também podem cobrar este valor se alterar o endereço, como explica a Starlink na sua página de suporte.

Em áreas com congestionamento de rede, existe uma cobrança única adicional para adquirir serviços residenciais Starlink. Esta cobrança só será aplicada se adquirir ou ativar um novo plano de serviço. Se alterar posteriormente o seu endereço de serviço ou plano de serviço, poderá ser cobrada uma taxa de congestionamento. A nossa intenção é deixar de cobrar esta taxa aos nossos novos clientes assim que a capacidade da rede melhorar. Se não estiver satisfeito com o Starlink e o devolver dentro do prazo de devolução de 30 dias, a cobrança será reembolsada.

Como pode ser constatado, a intenção da Starlink é deixar de cobrar esta sobretaxa aos seus novos clientes assim que a capacidade da rede melhorar. Aparentemente, este valor está presente em muitos países e poderá ser elevado. A Starlink parece ajustar o valor a pagar a cada mercado.

Nos Estados Unidos, o valor a pagar por esta taxa é de 100 dólares. Na maioria da Europa, por agora, não existe esta preocupação. A cobertura da banda larga fixa e móvel é muito mais ampla do que noutros países e, por isso, não existem áreas com congestionamento de rede. No entanto, a cláusula 2.11 também poderá ser aplicada aqui mais tarde.