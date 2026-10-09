Starlink tem luz verde para 15 mil novos satélites e vai ligar telemóveis diretamente

A FCC deu autorização à SpaceX para colocar em órbita e operar uma nova constelação de 15 mil satélites dedicados ao Starlink Mobile. A decisão abre caminho para ligações diretas aos smartphones e traz uma novidade de peso para o mercado das telecomunicações: a dispensa de acordos de partilha de espetro com operadoras terrestres.

Na prática, a empresa ganha autonomia para vender pacotes móveis usando frequências próprias, incluindo blocos de espetro adquiridos à EchoStar e faixas já partilhadas com a T-Mobile. Deixa de estar amarrada às redes terrestres locais para colocar tráfego nos equipamentos dos utilizadores, entrando no terreno tradicional de nomes como a Verizon ou a AT&T.

Uma rede própria no espaço para atacar o mercado móvel

Esta autorização refere-se a um processo iniciado no final de 2025 e foca-se em equipamentos posicionados numa órbita muito baixa, entre os 326 e os 335 quilómetros de altitude. Não se deve confundir este lote com a aprovação concedida no início do ano para 7.500 satélites da rede Gen2, cujo foco recaía essencialmente na capacidade de débito para banda larga fixa.

Juntando as duas licenças recentes, a empresa soma autorizações para 30 mil satélites nesta nova fase de desenvolvimento técnico, número que exclui a frota inicial de primeira geração. Contas feitas por analistas do setor mostram que a SpaceX já colocou mais de 12.800 unidades no espaço, mantendo atualmente mais de 11.100 operacionais em órbita.

Chamadas de voz e streaming direto do céu

O objetivo deste reforço vai muito além do envio de SMS de emergência ou pacotes mínimos de telemetria. Parceiros internacionais como a japonesa KDDI, que fechou contrato recente para esta segunda geração móvel, já preveem chamadas de voz nativas, navegação web fluida e streaming de vídeo em zonas sem cobertura terrestre a partir do final de 2027.

Mesmo com capacidade técnica para operar a solo, a SpaceX mantém as parcerias ativas com várias operadoras que procuram tapar os seus buracos negros de cobertura rural. É um modelo de negócio híbrido: vende acesso direto a clientes finais onde for viável e cobra pelo serviço de roaming aos operadores tradicionais noutras geografias.

O plano não avança sem contestação de astrónomos e especialistas em segurança orbital, que alertam para a saturação da órbita baixa da Terra, risco acrescido de colisões e efeitos da reentrada de detritos na atmosfera. Ter o papel assinado pelo regulador americano é um passo burocrático vital, mas a empresa tem agora de fabricar, lançar e provar em ambiente real que esta estrutura aguenta milhões de ligações simultâneas sem estrangular a largura de banda.