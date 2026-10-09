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Starlink tem luz verde para 15 mil novos satélites e vai ligar telemóveis diretamente

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A FCC deu autorização à SpaceX para colocar em órbita e operar uma nova constelação de 15 mil satélites dedicados ao Starlink Mobile. A decisão abre caminho para ligações diretas aos smartphones e traz uma novidade de peso para o mercado das telecomunicações: a dispensa de acordos de partilha de espetro com operadoras terrestres.

Na prática, a empresa ganha autonomia para vender pacotes móveis usando frequências próprias, incluindo blocos de espetro adquiridos à EchoStar e faixas já partilhadas com a T-Mobile. Deixa de estar amarrada às redes terrestres locais para colocar tráfego nos equipamentos dos utilizadores, entrando no terreno tradicional de nomes como a Verizon ou a AT&T.

Uma rede própria no espaço para atacar o mercado móvel

Esta autorização refere-se a um processo iniciado no final de 2025 e foca-se em equipamentos posicionados numa órbita muito baixa, entre os 326 e os 335 quilómetros de altitude. Não se deve confundir este lote com a aprovação concedida no início do ano para 7.500 satélites da rede Gen2, cujo foco recaía essencialmente na capacidade de débito para banda larga fixa.

Juntando as duas licenças recentes, a empresa soma autorizações para 30 mil satélites nesta nova fase de desenvolvimento técnico, número que exclui a frota inicial de primeira geração. Contas feitas por analistas do setor mostram que a SpaceX já colocou mais de 12.800 unidades no espaço, mantendo atualmente mais de 11.100 operacionais em órbita.

Chamadas de voz e streaming direto do céu

O objetivo deste reforço vai muito além do envio de SMS de emergência ou pacotes mínimos de telemetria. Parceiros internacionais como a japonesa KDDI, que fechou contrato recente para esta segunda geração móvel, já preveem chamadas de voz nativas, navegação web fluida e streaming de vídeo em zonas sem cobertura terrestre a partir do final de 2027.

Mesmo com capacidade técnica para operar a solo, a SpaceX mantém as parcerias ativas com várias operadoras que procuram tapar os seus buracos negros de cobertura rural. É um modelo de negócio híbrido: vende acesso direto a clientes finais onde for viável e cobra pelo serviço de roaming aos operadores tradicionais noutras geografias.

O plano não avança sem contestação de astrónomos e especialistas em segurança orbital, que alertam para a saturação da órbita baixa da Terra, risco acrescido de colisões e efeitos da reentrada de detritos na atmosfera. Ter o papel assinado pelo regulador americano é um passo burocrático vital, mas a empresa tem agora de fabricar, lançar e provar em ambiente real que esta estrutura aguenta milhões de ligações simultâneas sem estrangular a largura de banda.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
satélites Starlink

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  1. Avatar de Rui
    Rui

    Só resta saber se vão fazer parcerias com as vodafones da vida ou vão vender diretamente, mas então daqui a 2 ano já temos pacote de telemovel por satelite?

    Responder
  2. Avatar de PorcoDoPunjab
    PorcoDoPunjab

    Há por cá um génio tuga, daqueles que só são bons quando não há concorrência, que diz que em portugal não há espaço para mais que 3 operadores.

    O que vai ele dizer disto agora?

    Só problemas… Como se não bastasse a Digi, agora isto.

    Responder
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