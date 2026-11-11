Starlink por 6,15 euros por mês? Saiba quem pode beneficiar

Em situações de catástrofe, manter o contacto com familiares, pedir ajuda e aceder a informações pode fazer toda a diferença, sobretudo para as pessoas mais desprotegidas. É neste contexto que a Internet da Starlink merece atenção. Mas, será que sabia que por 6,15 euros por mês em Portugal continental poderá ter dados ilimitados? Sim, não é para todos, é sobretudo para consumidores com baixos rendimentos.

A mensalidade é um dos pontos que mais chama a atenção nesta oferta. Segundo as condições publicadas pela Starlink, a tarifa custa 5 euros mais IVA por mês, o que corresponde a 6,15 euros no continente, 5,80 euros nos Açores e 6,10 euros na Madeira.

Quanto à ligação, o documento indica uma velocidade mínima de 12 Mbps de download e 2 Mbps de upload, com dados ilimitados todos os meses. São os valores mínimos apresentados para esta oferta. Aliás, o documento não promete as velocidades dos restantes planos da empresa.

Quanto custa o equipamento?

Além da mensalidade, é necessário contar com a compra do equipamento. Na tarifa social, a Starlink indica um preço de 21,45 euros mais IVA, que se traduz nos seguintes valores:

Região Mensalidade Equipamento Portugal continental 6,15 € 26,38 € Açores 5,80 € 24,88 € Madeira 6,10 € 26,17 €

O equipamento pode ser pago em prestações de seis, 12 ou 24 meses, permitindo distribuir esse custo.

Quem pode beneficiar desta tarifa?

O acesso depende do cumprimento dos critérios de elegibilidade. A Starlink identifica os seguintes beneficiários:

Complemento solidário para idosos;

Rendimento social de inserção;

Prestações de desemprego;

Abono de família;

Pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez ou complemento da prestação social para a inclusão;

Pensão social de velhice.

Podem também ser elegíveis agregados familiares com rendimento anual igual ou inferior a 5.808 euros, com um acréscimo de 50% por cada elemento sem rendimentos, incluindo o próprio, até ao limite de dez pessoas, nos termos descritos pela empresa.

Cada agregado familiar só pode beneficiar de uma oferta de Tarifa Social de Internet de cada vez. Está prevista uma exceção para estudantes universitários de agregados beneficiários que estejam deslocados para outros municípios para estudar.

Como pedir a tarifa social da Starlink?

O primeiro passo é preencher integralmente o formulário de candidatura disponibilizado pela Starlink.

Depois de recolher os dados necessários, a empresa envia o pedido à ANACOM, que verifica a elegibilidade através de consulta à Segurança Social e à Autoridade Tributária e Aduaneira.

Se houver confirmação, a Starlink entra em contacto com o candidato para concluir o processo. A empresa indica que ativa a tarifa no prazo máximo de dez dias após receber a confirmação de elegibilidade da ANACOM. Ou seja, este prazo não começa no momento em que o formulário é submetido.

Quem não obtiver a atribuição pelo procedimento geral pode apresentar documentação comprovativa através de um pedido de assistência na sua conta Starlink.

Estudantes universitários têm condições específicas

Para os estudantes universitários abrangidos, a Starlink pede uma declaração comprovativa de matrícula no ensino superior e um comprovativo da morada de residência atual, como um atestado da junta de freguesia ou uma fatura de serviços.

Estes estudantes devem ainda apresentar os comprovativos de elegibilidade todos os anos, até 1 de outubro.

Há outra obrigação a ter em conta: se as circunstâncias mudarem e o cliente deixar de reunir as condições para beneficiar da tarifa social, deve comunicar essa alteração à Starlink no prazo de 30 dias.

Para os agregados elegíveis, esta oferta permite aceder à Internet da Starlink com uma mensalidade reduzida e dados ilimitados. A adesão depende, contudo, da validação dos critérios de acesso.