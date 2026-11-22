Internet numa casa sem fibra, Wi-Fi numa autocaravana ou uma ligação de reserva quando o operador falha. A Starlink tem soluções para estes três cenários, mas a escolha começa por duas decisões: que antena usar e que plano contratar. Em Portugal, o serviço residencial começa nos 35 euros por mês.

Como funciona a internet da Starlink?

A antena comunica com os satélites da SpaceX em órbita baixa e o router distribui a ligação pelos equipamentos da casa. A instalação precisa de uma vista desimpedida do céu. Árvores, telhados ou edifícios podem provocar cortes, pelo que vale a pena usar a aplicação Starlink para verificar as obstruções antes de fixar a antena.

Para quem já tem fibra, a Starlink também pode funcionar como ligação de reserva. Com um router que suporte duas ligações à internet e comutação automática, o tráfego pode passar para a ligação por satélite quando a fibra falha.

Standard, V5 ou Mini? O que muda entre as antenas?

A Standard destina-se sobretudo a instalações fixas. Os kits Standard 4 e Standard 4 X incluem uma antena retangular sem motor, orientada com a ajuda da aplicação. Uma diferença importante está no equipamento incluído: o primeiro traz o Router Mini e o segundo o Router 3.

A V5 é a opção residencial mais recente. É mais compacta e consome, em média, 35 a 50 W, face aos 75 a 100 W da Standard 4 X. A diferença interessa sobretudo a quem mantém a antena ligada a uma bateria ou UPS.

A V5 destina-se a instalações fixas e a Starlink indica que está disponível em zonas selecionadas. A disponibilidade em Portugal deve ser confirmada para a morada de instalação.

A Starlink Mini já está disponível em Portugal (em breve estará disponível também a Mini 2) e é a opção mais prática para transportar. Cabe numa mochila, tem Wi-Fi integrado na própria antena e aceita alimentação em corrente contínua. É especialmente útil para campismo, autocaravanas ou trabalho em locais remotos.

Para usar a antena com o veículo em andamento, é preciso confirmar se o equipamento e o plano são compatíveis e se a utilização é autorizada no local.

O que oferecem os kits Performance e Enterprise?

A Performance de 2.ª geração, também conhecida por Flat High Performance, foi concebida para montagem permanente em veículos e embarcações. A Performance de 3.ª geração acrescenta proteção IP69K com os cabos ligados e uma fonte de alimentação que aceita corrente alternada e contínua.

É a opção orientada para ambientes exigentes e instalações sujeitas a vibração ou condições meteorológicas adversas.

O kit Enterprise foi pensado para instalações fixas em empresas. Inclui um cabo de 50 metros para dar mais liberdade na colocação da antena e permite ligar diretamente um router de terceiros.

Para navegação em alto mar, a Starlink prevê cobertura através do plano Global Priority, nas zonas onde o serviço está disponível.

Quanto custa a Starlink em Portugal?

Plano Mensalidade O que inclui Residencial 100 Mbps 35 € Dados ilimitados e download até 100 Mbps Residencial 200 Mbps 45 € Dados ilimitados e download até 200 Mbps Residencial Max 65 € Dados ilimitados e a prioridade mais alta entre os planos residenciais Em viagem 100 GB 45 € 100 GB a alta velocidade, seguidos de dados ilimitados a velocidade reduzida Em viagem Ilimitado 95 € Dados ilimitados em viagem, sujeitos às condições de cobertura do plano

Os valores são as mensalidades anunciadas pela Starlink para Portugal. Os planos residenciais de 100 e 200 Mbps só estão disponíveis em determinadas zonas, e a velocidade real pode baixar em períodos de maior utilização.

Antes de comprar, introduza a morada no site da Starlink para confirmar o plano, o kit disponível e o custo inicial.

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