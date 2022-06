Starlink destruiu a campanha de informação russa na Ucrânia

O Brigadeiro-General Steve Butow, da Unidade de Inovação da Defesa no Pentágono, disse que os satélites da Starlink, de Elon Musk, "destruíram totalmente a campanha de informação de Putin", uma vez que nunca conseguiu desligar a Ucrânia do mundo.

O serviço de satélite está a ajudar a coordenar e lançar os ataques à Ucrânia e a ligá-los ao mundo.

O serviço da Starlink não estava sequer online na Ucrânia quando a invasão russa começou. Contudo, um tweet de Mykhailo Fedorov, o vice-primeiro-ministro da Ucrânia, era tudo o que era necessário para Elon Musk dirigir a sua empresa para iniciar os serviços na região.

Fontes afirmam que, nestes 100 dias de conflito que se seguiram, a Starlink tem ajudado os soldados ucranianos a ligarem-se aos seus superiores, a dizerem às suas famílias que estão a salvo, e até a jogarem "Call of Duty" nos seus smartphones no seu tempo de descanso.

Quantos terminais da Starlink estão ativos na Ucrânia?

Os terminais da Starlink ligam diariamente à Internet até 150.000 ucranianos. Embora este número possa parecer pequeno em comparação com outros países, a Ucrânia está no meio de uma invasão que também viu a Rússia hackear a sua rede de satélites para se ligar às suas tropas da linha da frente.

Numa entrevista, no mês passado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que, em áreas onde se perdeu a comunicação, os russos disseram aos residentes que a Ucrânia já não existia. Então os serviços da Starlink entraram em ação, o que manteve o país ligado ao mundo. Zelensky utilizou o serviço para comunicar não só com as tropas da linha de frente e o público em geral, mas também com chefes de estado de outros países, como os EUA e a França.

Mais de 10.000 terminais da Starlink estão agora operacionais na Ucrânia. 1.333 deles foram fornecidos pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), enquanto agências privadas doaram 5.000. Equipamento no valor de 15 milhões de dólares foi enviado da SpaceX para a Ucrânia, sendo a empresa espacial atualmente responsável pela fatura dos serviços.

Porque é que a empresa trabalha em zonas de conflito?

Butow disse também que Elon Musk convocou uma reunião no dia seguinte à invasão russa para ver como a Starlink poderia ser utilizada na Ucrânia. Durante o fim-de-semana, 500 terminais tinham aparecido no país, e na segunda-feira, cerca de 475 estavam operacionais.

Contudo, não é apenas o ritmo da empresa privada que faz com que a Starlink funcione. O serviço depende de uma constelação de satélites de baixa órbita para fornecer Internet de alta velocidade a utilizadores de todo o mundo. Em Março deste ano, Elon Musk disse que a Starlink teria 4.200 satélites ativos até 2023.

Num tweet no mês passado, Musk disse também que os satélites da Starlink eram alvo de ciberataques russos e que a SpaceX estava a trabalhar para se manter à frente do jogo.

Não é então uma surpresa que Musk se encontre no final da receção das alegadas ameaças dos militares russos. Os satélites da Starlink frustraram, de facto, os planos da Rússia de isolar a Ucrânia, dando-lhe visibilidade nestes tempos sombrios.

