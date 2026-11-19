SQL Injection, também conhecida como injeção de SQL, é uma das vulnerabilidades mais conhecidas no mundo da cibersegurança. Apesar de ser uma técnica antiga, continua a representar um risco significativo para sites, plataformas online e aplicações que utilizam bases de dados.

O que é SQL Injection?

SQL Injection é uma técnica de ataque informático que consiste em introduzir comandos SQL maliciosos em campos de entrada de uma aplicação, com o objetivo de manipular as consultas realizadas à base de dados.

SQL (Structured Query Language) é a linguagem utilizada para consultar, inserir, atualizar e eliminar informação em bases de dados relacionais.

O problema surge quando uma aplicação não valida ou não trata corretamente os dados introduzidos pelo utilizador e os integra diretamente nas consultas SQL.

Desta forma, um atacante pode conseguir alterar a lógica de uma consulta e executar operações que não estavam previstas pelos programadores.

Como funciona um ataque SQL Injection?

Imagine-se um site que disponibiliza uma área de autenticação. Quando um utilizador introduz o nome de utilizador e a palavra-passe, a aplicação consulta a base de dados para verificar se as credenciais estão corretas.

Se o programador construir a consulta SQL através da concatenação direta dos dados introduzidos, poderá criar uma vulnerabilidade.

Por exemplo, uma consulta poderá ter a seguinte estrutura:

SELECT * FROM utilizadores WHERE username = 'admin' AND password = '123456';

Um atacante pode tentar introduzir dados especialmente preparados para alterar a interpretação desta consulta.

Num cenário vulnerável, uma expressão como:

' OR '1'='1

pode permitir alterar a condição lógica da consulta, fazendo com que esta seja sempre verdadeira em determinadas implementações.

O resultado? Dependendo da aplicação e das proteções existentes, o atacante poderá contornar mecanismos de autenticação ou aceder a informação que deveria estar protegida.

O que pode um atacante fazer com SQL Injection?

As consequências dependem das permissões da conta utilizada pela aplicação, da configuração da base de dados e da vulnerabilidade explorada.

Entre os principais riscos encontram-se:

Roubo de informação: acesso a dados pessoais, nomes de utilizador, endereços de email e outros registos.

acesso a dados pessoais, nomes de utilizador, endereços de email e outros registos. Contorno da autenticação: possibilidade de ultrapassar mecanismos de login.

possibilidade de ultrapassar mecanismos de login. Alteração de dados: modificação de informações armazenadas na base de dados.

modificação de informações armazenadas na base de dados. Eliminação de informação: remoção de tabelas ou registos, quando existem permissões para tal.

remoção de tabelas ou registos, quando existem permissões para tal. Comprometimento da aplicação: utilização da vulnerabilidade como ponto de partida para outros ataques.

Em determinados cenários, uma SQL Injection pode mesmo comprometer a confidencialidade, integridade e disponibilidade de toda uma plataforma.

Como prevenir ataques SQL Injection?

A boa notícia é que existem mecanismos eficazes para evitar este tipo de vulnerabilidade.

Uma das principais recomendações passa pela utilização de consultas parametrizadas (Prepared Statements). Em vez de integrar diretamente os dados introduzidos pelo utilizador no comando SQL, a aplicação utiliza parâmetros que são tratados separadamente da instrução.

Outras medidas importantes incluem:

Validar e tratar corretamente os dados recebidos dos utilizadores.

Utilizar consultas parametrizadas ou prepared statements.

Aplicar o princípio do menor privilégio às contas da base de dados.

Evitar apresentar mensagens de erro SQL detalhadas aos utilizadores.

Manter as aplicações, bibliotecas e sistemas de gestão de bases de dados atualizados.

Realizar testes de segurança e auditorias periódicas ao código.

É também importante perceber que a simples utilização de uma firewall de aplicações web (WAF) não substitui a correção da vulnerabilidade no código.

Como testar se uma aplicação é vulnerável?

Os profissionais de cibersegurança utilizam ferramentas específicas para identificar vulnerabilidades de SQL Injection em ambientes autorizados.

Entre as ferramentas mais conhecidas encontram-se:

SQLmap: ferramenta open source que automatiza a deteção e exploração de vulnerabilidades SQL Injection.

ferramenta open source que automatiza a deteção e exploração de vulnerabilidades SQL Injection. OWASP ZAP: ferramenta de análise de segurança de aplicações web.

ferramenta de análise de segurança de aplicações web. Burp Suite: plataforma muito utilizada em testes de segurança e análise de pedidos HTTP.

plataforma muito utilizada em testes de segurança e análise de pedidos HTTP. jSQL Injection: ferramenta gráfica open source para testar vulnerabilidades de injeção SQL.

Estes testes devem ser realizados apenas em aplicações próprias ou em ambientes para os quais exista autorização explícita.