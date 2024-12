O Spotify é o principal serviço de streaming de áudio da Internet. Com milhões de músicas e podcasts, não é normal encontrar conteúdos estranhos. Isso muda agora, com algo publicado. Do que se sabe, o Spotify mostrou vídeos pornográficos nos resultados de pesquisa.

Um utilizador do Reddit publicou durante no fim de semana uma captura de ecrã de uma pesquisa no Spotify que trouxe algo não esperado. Um vídeo pornográfico estava inserido nos resultados sugeridos para o rapper MIA. O vídeo mostrado na captura de ecrã surge de imediato a todos, mas está certamente nas dezenas de resultados no separador “Vídeo”.

Uma das contas que publicou estes vídeos agora descobertos publica áudio erótico há anos, mas recentemente publicou vídeos sexualmente explícitos. Outra conta, com um nome que contém apenas uma longa sequência de caracteres alfanuméricos, tem publicado vídeos explícitos com títulos igualmente absurdos como uma conta de podcast desde meados de novembro.

Uma representante do Spotify revelou por e-mail que os exemplos descobertos foram removidos devido à violação das políticas do serviço. Estas políticas incluem a proibição de material sexualmente explícito. Está ainda por perceber como estes vídeos passaram pela moderação do Spotify.

Os vídeos que encontrados parecem ser carregamentos de podcast não moderados e denunciá-los não é um processo simples. A aplicação do Spotify não tem um botão dedicado a esse fim. Para o fazer, os utilizadores têm de copiar o URL do conteúdo e aceder a uma página web para relatar essas possíveis violações.

A pornografia no Spotify não é novidade. Outras publicações recentes do Reddit contêm exemplos de vídeos explícitos inesperados nos resultados de pesquisa e até faixas de áudio eróticas a serem sugeridas na lista de reprodução algorítmica Discovery Weekly de um utilizador.

Uma história conhecida em 2022 também detalhou a presença de áudio sexualmente explícito na plataforma, bem como outros conteúdos. Estes incluiam nudez gráfica em capas de playlists feitas pelos utilizadores.