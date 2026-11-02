Site.pt lança os primeiros servidores GPU para IA geridos em Portugal

A Site.pt lançou uma nova gama de servidores dedicados para a Inteligência Artificial (IA) com placas gráficas NVIDIA, pensados para empresas que querem correr os seus próprios modelos de IA. Os servidores são entregues já configurados, são geridos pela equipa da empresa portuguesa e custam a partir de 329 euros por mês + IVA.

Até aqui, quem queria um servidor GPU para IA tinha de o procurar em fornecedores estrangeiros e configurar tudo por conta própria, desde os drivers até ao modelo de linguagem. A proposta da Site.pt é fazer esse trabalho pelo cliente: o servidor chega com o modelo de IA já a funcionar, com suporte em português e faturação em Portugal.

Depois de ter centralizado a sua infraestrutura no data center da ONI, em Lisboa, conforme informámos em outubro, a Site.pt alarga agora a oferta à IA. Como os servidores GPU exigem hardware específico, ficam alojados em datacenters parceiros na União Europeia (UE), mas são geridos pela mesma equipa, a partir de Portugal.

Antes de olharmos para os planos, vale a pena perceber porque é que cada vez mais empresas estão a pensar em ter uma IA própria.

Porque é que as empresas querem uma IA própria?

O ChatGPT, o Gemini e o Claude funcionam na cloud: o que escreve é enviado para os servidores de quem criou o assistente, normalmente fora da Europa. Para muitas utilizações isso não é um problema. Mas há três situações em que começa a ser:

Dados sensíveis . Clínicas, escritórios de advogados, contabilistas ou empresas de software lidam com informação que não devia sair de casa. Com uma IA própria, os documentos e as conversas ficam no servidor da empresa.

. Clínicas, escritórios de advogados, contabilistas ou empresas de software lidam com informação que não devia sair de casa. Com uma IA própria, os documentos e as conversas ficam no servidor da empresa. Custos que crescem com o uso . Os serviços de IA cobram por utilizador ou por cada pedido. Numa equipa grande, ou numa aplicação com milhares de pedidos por dia, a fatura cresce todos os meses. Um servidor próprio tem um custo fixo.

. Os serviços de IA cobram por utilizador ou por cada pedido. Numa equipa grande, ou numa aplicação com milhares de pedidos por dia, a fatura cresce todos os meses. Um servidor próprio tem um custo fixo. Controlo sobre o modelo. Quando o fornecedor muda o modelo, os preços ou as regras, quem depende dele tem de se adaptar. Com um modelo próprio, a empresa escolhe a versão, adapta-a ao seu negócio e liga-a aos seus documentos.

Isto só é possível porque hoje existem modelos de IA abertos de qualidade, como o DeepSeek, o Llama da Meta, o Qwen ou o Mistral, que qualquer empresa pode instalar. Estes modelos têm hoje resultados bastante bons e melhoram a cada nova versão. Para o trabalho do dia a dia são uma alternativa muito competente. Para tarefas muito complexas, os modelos da OpenAI, da Anthropic ou da Google continuam a ser a referência.

O que é, afinal, um servidor GPU?

É um servidor dedicado com uma ou mais placas gráficas profissionais, neste caso da geração NVIDIA Blackwell, a mesma arquitetura que equipa os maiores centros de dados de IA do mundo. As GPU fazem milhares de cálculos em paralelo, que é o que um modelo de IA precisa para gerar respostas com rapidez. Num processador normal, o mesmo modelo seria lento demais para uso real.

O número mais importante é a memória da placa gráfica (VRAM), pois é ela que decide o tamanho do modelo que consegue correr. A tabela dá uma ideia aproximada:

Memória da GPU Modelos que corre (quantizados) Exemplos de utilização 24 GB Até cerca de 14 mil milhões de parâmetros Assistente interno, transcrição de voz, geração de imagem 96 GB Até cerca de 70 mil milhões de parâmetros Modelos grandes, muitos utilizadores, fine-tuning 384 GB (4 GPU) Acima de 100 mil milhões de parâmetros Vários modelos em simultâneo, uso empresarial intensivo

Os valores dependem da quantização, do tamanho do contexto e do número de pedidos ao mesmo tempo, por isso servem apenas como ponto de partida.

Os planos e os preços

A Site.pt lança três configurações, todas com GPU da geração NVIDIA Blackwell, memória GDDR7 com ECC e suporte CUDA:

GPU Start GPU Pro GPU Enterprise Placa gráfica NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Memória da GPU 24 GB GDDR7 ECC 96 GB GDDR7 ECC 96 GB GDDR7 ECC Desempenho IA 770 AI TOPS 3.511 AI TOPS 3.511 AI TOPS Processador Intel Core i5-13500, 14 núcleos Intel Core Ultra 7 265, 20 núcleos Intel Xeon Gold 5412U, 24 núcleos RAM 64 GB DDR4 128 GB DDR5 256 GB DDR5 ECC (até 768 GB) Armazenamento 2 x 512 GB NVMe 2 x 1,92 TB NVMe Até 4 x 3,84 TB NVMe Preço 329 €/mês + IVA 1349 €/mês + IVA 1990 €/mês + IVA

Todos incluem ligação de 1 Gbit/s com tráfego ilimitado. No pagamento mensal acresce uma taxa de setup única e não há fidelização. No pagamento anual, o setup é oferecido. Para projetos maiores, há configurações à medida com até quatro GPU e 384 GB de memória gráfica.

O que significa ser “gerido”

Alugar uma GPU é a parte fácil. Pôr um modelo de IA a funcionar bem, de forma segura e acessível para a equipa é o que dá trabalho. É aí que entra a gestão da Site.pt:

Instalação completa : sistema operativo (Ubuntu ou Debian), drivers NVIDIA, CUDA, Docker e as ferramentas de IA mais usadas, como o Ollama, o vLLM, o Open WebUI ou quaisquer outras ferramentas que o cliente solicite.

: sistema operativo (Ubuntu ou Debian), drivers NVIDIA, CUDA, Docker e as ferramentas de IA mais usadas, como o Ollama, o vLLM, o Open WebUI ou quaisquer outras ferramentas que o cliente solicite. Modelo a funcionar no primeiro dia : a equipa da Site.pt instala o modelo escolhido pelo cliente e deixa uma interface de conversação semelhante ao ChatGPT, ou uma API pronta para ligar às aplicações.

: a equipa da Site.pt instala o modelo escolhido pelo cliente e deixa uma interface de conversação semelhante ao ChatGPT, ou uma API pronta para ligar às aplicações. Monitorização 24/7: recursos do servidor, como a GPU, a memória e o processador; atualizações de segurança, firewall e proteção DDoS.

Acesso ao servidor: o cliente tem acesso ao seu servidor para trabalhar com os seus modelos e aplicações, sem ter de se preocupar com a manutenção.

Onde ficam os servidores? Em datacenters parceiros na Alemanha e na Finlândia, certificados ISO/IEC 27001 e alimentados por energia renovável. Os dados ficam sempre na UE, em conformidade com o RGPD. A gestão, o suporte e a faturação são feitos a partir de Portugal.

Para quem faz sentido (e para quem não faz)

Um servidor GPU não é para todos. Faz sentido para:

Empresas que querem usar IA com dados de clientes, contratos ou informação de saúde, sem os enviar para terceiros;

Equipas com muitos utilizadores diários, em que as subscrições por pessoa já pesam;

Software houses e startups com IA integrada no produto, que pagam por cada pedido a uma API externa;

Universidades e centros de investigação que precisam de treinar ou afinar modelos.

Não compensa para quem usa IA de forma ocasional, ou para quem precisa sempre dos modelos mais avançados do mercado. Nesses casos, um serviço como o ChatGPT continua a ser a escolha mais sensata. E para quem só precisa de GPU durante algumas horas, por exemplo para um treino pontual, os serviços de GPU à hora são mais indicados.

Disponibilidade

Os servidores GPU já estão disponíveis no site da Site.pt. Para quem ainda não sabe qual a configuração certa, a empresa disponibiliza uma reunião gratuita para analisar o caso de uso, o modelo pretendido e o número de utilizadores.