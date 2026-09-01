Sistema Volta: sabia que é possível devolver dezenas de embalagens de uma vez?

Embora os pontos de recolha sejam a forma mais comummente mencionada para devolver as embalagens do Sistema Volta, a verdade é que existem outros métodos, e a aplicação pode ser uma grande ajuda.

Quando se pensa em devolver embalagens no sistema Volta, a primeira imagem que surge é normalmente a das máquinas automáticas espalhadas pelo país. De facto, são estes que encontramos com mais frequência e, também, os mais promovidos.

Não obstante, a rede de devolução é maior do que isso, com soluções pensadas para diferentes necessidades, desde quem tem apenas uma ou duas embalagens para devolver, até quem acumulou dezenas ou centenas delas.

Uma rede com várias soluções

O Sistema de Depósito e Reembolso (SDR) disponibiliza dois formatos, concebidos para um tipo de utilizador e um volume de embalagens diferente, tornando o processo de devolução mais rápido e eficiente.

Os pontos automáticos

Servem o consumidor comum no seu dia a dia, sendo a opção mais indicada para quem transporta apenas uma ou poucas embalagens.

Nestes, a embalagem é colocada na máquina, que faz a validação, e o consumidor recebe depois o valor correspondente ao depósito através das modalidades disponíveis.

Os Quiosques Volta

Respondem à necessidade de estabelecimentos HoReCa (o setor de atividade económica que engloba a Hotelaria, a Restauração e os Cafés), associações ou particulares que acumulam dezenas ou centenas de embalagens antes de as devolver.

Esta solução permite fazer a entrega de uma só vez, com uma capacidade de leitura de cerca de 120 embalagens por minuto. O apoio no local sempre que necessário facilita o processo a quem não está familiarizado com o sistema.

Atualmente, a rede de Quiosques Volta conta com unidades em funcionamento em Albufeira, Barcelos, Cascais, Funchal, Ponta Delgada, Portimão e Vila Nova de Famalicão, com horários que variam consoante a localização.

O plano inicial previa chegar aos 50 quiosques distribuídos por 38 municípios, pelo que a rede deverá continuar a crescer nos próximos tempos.

App Volta ajuda a encontrar os pontos de recolha mais próximos

Para os consumidores que não sabem onde fica o ponto de devolução mais próximo, a app Volta localiza a Máquina ou Quiosque Volta mais próximo.

Além disso, permite confirmar se uma embalagem cumpre os critérios de aceitação e verificar a sua elegibilidade através da leitura do código de barras.

Como e onde receber o valor do depósito

Independentemente da solução escolhida, o valor pago no momento da compra da embalagem pode ser recuperado de várias formas.

Para já, as mais comuns continuam a ser dinheiro, desconto em compras ou crédito digital. Para quem preferir, existe ainda a opção de doar o valor a uma instituição de cariz social.

Eventualmente, a aplicação Volta permitirá acumular saldo e transferi-lo diretamente para a conta bancária. Neste momento, contudo, a funcionalidade está disponível apenas num número reduzido de pontos compatíveis.

Entretanto, sabe-se que o pagamento por MB WAY está previsto para breve, mas ainda não se encontra disponível.

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