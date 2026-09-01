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Sistema Volta: sabia que é possível devolver dezenas de embalagens de uma vez?

· Internet 5 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Test User says:
    1 de Setembro de 2026 às 14:46

    Em Portugal não passa de um imposto. Se objetivo fosse reciclar aceitavam todas garrafas e latas.
    Já usei noutros países e posso comparar.

    Responder
  2. Nuno Nunes says:
    1 de Setembro de 2026 às 14:47

    Eu acho que as maquinas do sistema volta deviam ser todas iguais em todo lado como acontece nos mercadonas que dão para colocar o dinheiro na conta do cabo com o cartão bancario e já nos outros lados isso já não acontece e isso do volta é terra de ninguem e cada um faz o que quiser com a maquina

    Responder
  3. Max says:
    1 de Setembro de 2026 às 15:05

    Dizem que há quem, para encontrar garrafas, deite o lixo para o chão.
    Mas achei graça a uma pessoa, que de certeza não faz isso e que me contou que quando vai passear o cão à rua vai recolhendo garrafas e latas numa bolsa, e que já tinha conseguido à volta de 30 € 🙂

    Responder
  4. Zanoni says:
    1 de Setembro de 2026 às 15:22

    Aderi ao sistema Evita, melhor ambiente, melhor saúde física, melhor saúde financeira. Sem preocupações, sem reVolta.

    Responder

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