Simulador de Pensões: agora também para Bombeiros Voluntários

Os bombeiros voluntários passam a contar com uma nova funcionalidade no Portal da Segurança Social que lhes permite simular, de forma simples e totalmente online, o impacto do pagamento de contribuições no valor da futura pensão de reforma.

A novidade foi integrada no Simulador de Pensões, eliminando a necessidade de deslocação a um balcão da Segurança Social para obter esta informação.

Bombeiros têm direito a bonificação do tempo de serviço

Além da nova funcionalidade, importa recordar que os bombeiros voluntários beneficiam de um regime específico de bonificação do tempo de serviço para efeitos de reforma.

A legislação prevê um acréscimo de 15% sobre o tempo de serviço prestado no quadro ativo ou de comando, até ao limite máximo de cinco anos de bonificação, que é considerado no cálculo da pensão.

O que passa a ser possível fazer?

Com esta atualização do Simulador de Pensões, os bombeiros voluntários podem:

Simular o valor estimado da futura pensão;

Avaliar o impacto das contribuições efetuadas na pensão de reforma;

Consultar a informação diretamente através do Portal da Segurança Social, sem necessidade de atendimento presencial.

Esta funcionalidade pretende tornar o processo mais simples e acessível, permitindo aos bombeiros conhecer melhor os efeitos das suas contribuições e planear a reforma com maior antecedência.

A medida representa mais um passo na digitalização dos serviços da Segurança Social, disponibilizando ferramentas que reduzem a burocracia e aumentam a autonomia dos cidadãos na gestão da sua carreira contributiva.