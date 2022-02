Sexting: Quando o amor acaba o que acontece às fotos de cariz sexual?

Hoje celebra-se o Dia dos Namorados. Numa era altamente digital, com as mais diversas de conversação que facilitam a partilha rápida de conteúdos é importante que se alerte para os perigos da Internet.

Namoro significa amor, carinho e outros sentimentos bons! E quando tudo acaba?

Os cibercriminosos estão a ir atrás de compradores no Dia dos Namorados intensamente este ano. Segundo a CheckPoint, foi observado um aumento de 152% do número de registos de domínios relacionados com o Dia dos Namorados em janeiro, com uma quantidade significativa dos mesmos a ser considerada maliciosa ou suspeita.

Como sempre, os cibercriminosos procuram tirar proveito da oportunidade. O seu objetivo é incitar os compradores a fazer compras nos seus sites, mas é apenas um esquema para roubar informação pessoal, o que pode levar a diversos problemas para as vítimas.

Sexting - As suas fotos ou vídeos podem ir parar à Internet

Se há uns anos o desafio era um homem e uma mulher conseguirem encontrar-se sem ninguém os ver... hoje é tudo diferente! A sociedade mudou bastante, ficou mais aberta e com menos complexos! A tecnologia veio dar uma ajuda, facilitando a comunicação entre as mulheres e os homens.

O termo sexting resulta das palavras "sex" (sexo) e "texting" (mensagem de texto) e significa a troca de mensagens eróticas com ou sem fotos via telemóvel, chats ou redes sociais.

O maior perigo do sexting é que essas fotos ou mensagens acabem espalhadas pela internet ou nas "mãos" de pessoas erradas! O fenómeno do sexting é especialmente comum entre adolescentes e jovens adultos.

Na grande maioria das vezes as imagens ou mensagens íntimas são enviadas no contexto de uma relação de namoro com motivações diversas:

Fornecer uma "prova de amor "pelo envio de fotos eróticas;

Desejo de afirmar audácia e autoconfiança exibindo o corpo de forma sedutora;

Solicitar ao parceiro(a) para fazê-lo sob a forma de chantagem emocional;

Ser aliciado por alguém a fazê-lo durante uma conversa online;

Enviar fotos ou mensagens de terceiros por vingança;

Enviar fotos ou mensagens por erro (em especial a partir de um telemóvel).

De acordo com um estudo, o principal motivo para a partilha de imagens eróticas pelo telemóvel é suscitar o desejo sexual no outro. Esta resposta foi dada por 73% dos inquiridos do sexo feminino e 67% do sexo masculino. 40% das mulheres e homens responderam que já enviaram uma foto para satisfazer o pedido do destinatário.