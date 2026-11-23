A encriptação do disco costuma ser a última defesa quando um portátil cai em mãos erradas, mas essa barreira perdeu força no Windows 11. Uma nova falha zero-day, chamada FastUnlock, permite contornar o ecrã de bloqueio e aceder a ficheiros protegidos com BitLocker, mesmo com os patches de novembro de 2026 instalados. Não exige malware nem exploits complexos. Basta um teclado, acesso físico e uma pen USB.

A descoberta pertence a Abdelhamid Naceri, antigo investigador da Microsoft conhecido como Nightmare Eclipse. Segundo os testes divulgados, bastaram cinco minutos para comprometer um computador atualizado com o Windows 11 26H2. O problema não está na encriptação do BitLocker em si, que continua intacta, mas numa falha lógica no isolamento das ferramentas de acessibilidade antes do início de sessão.

Como o Narrador do Windows 11 abre a porta ao sistema

A raiz da falha está na renovação visual que a Microsoft aplicou ao Narrador, o leitor de ecrã nativo do sistema. A nova interface não ficou restrita às sessões autenticadas e pode ser chamada no ecrã de bloqueio sob o contexto da conta WsiAccount. Esse ambiente deveria permanecer isolado do sistema, mas acabou por abrir uma passagem inesperada para executar ações sem autorização.

O método é desconcertantemente direto. No ecrã de bloqueio, seleciona-se a recuperação de PIN ou palavra-passe para abrir a janela da conta Microsoft e pressiona-se Win+U para lançar o Narrador. Surge uma janela oculta que responde à tecla Caps Lock e às setas direcionais. Daí salta-se para as Definições, onde basta configurar a Reprodução Automática e ligar uma pen USB para abrir o Explorador de Ficheiros, correr programas ou criar uma conta de administrador.

Quem está realmente em risco e quando chega a correção

Apesar do alarme, o alcance real do FastUnlock tem travões claros. Não existe exploração remota, pelo que o atacante tem de estar fisicamente perante o computador. Além disso, o truque exige pelo menos uma conta associada à Microsoft, deixando a salvo os PCs que funcionam apenas com contas locais.

Outro ponto importante diz respeito à configuração do BitLocker. A falha afeta discos desbloqueados automaticamente no arranque pelo chip TPM, o padrão na maioria dos portáteis atuais. Usar um PIN de arranque deverá bloquear o ataque antes sequer de o Windows carregar, embora falte validação formal. Administradores de sistemas já confirmaram que o problema também se reproduz em máquinas geridas via Intune.

A exposição pública sem aviso prévio prolonga a disputa entre Naceri e a Microsoft desde 2024, que já levou à divulgação de mais de uma dezena de zero-days. Sem correção oficial prevista antes do próximo Patch Tuesday, os equipamentos ficam expostos durante semanas. Até lá, vale a regra mais antiga da segurança física: não perder o portátil de vista.