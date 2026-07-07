Visa lança plataforma para reforçar a defesa contra ciberameaças e fraudes em Portugal

A Visa, que bloqueia cerca de 90 milhões de ciberataques e 11 milhões de e-mails de phishing todos os meses, em mais de 200 países, anunciou o lançamento de uma solução concebida para ajudar as instituições financeiras a identificar e responder a ciberameaças, reduzir o risco de fraude e mitigar perdas financeiras.

A fraude é hoje amplamente reconhecida como uma consequência direta de incidentes de cibersegurança ocorridos em fases anteriores, tendo frequentemente origem em dados comprometidos, roubo de credenciais ou exploração de vulnerabilidades. Ou seja, muito antes de uma transação ser iniciada.

Os ciberataques que comprometem credenciais de pagamento podem ocorrer em qualquer ponto do ecossistema de pagamentos, desde comerciantes, emissores e adquirentes até processadores e prestadores de serviços.

Em muitos casos, essas credenciais são depois comercializadas em mercados ilícitos e utilizadas de forma fraudulenta, dando origem a perdas financeiras significativas e a perturbações operacionais.

Com a nova Visa Threat Intelligence Platform, a empresa pretende ajudar os seus parceiros a "antecipar e neutralizar ameaças mais cedo, através da partilha de conhecimentos de cibersegurança e de processos de pagamentos", reforçando a confiança na economia digital.

Num mercado como o português, onde os pagamentos digitais são uma realidade, a nossa responsabilidade é garantir que a inovação e a segurança evoluem em conjunto.

Disse Rita Mendes Coelho, Country Manager da Visa em Portugal, sublinhando que "a fraude resulta frequentemente de incidentes de cibersegurança que ocorrem muito antes de uma transação ser iniciada e que muitas vezes passam despercebidos até ser tarde demais".

Plataforma nasceu da experiência global da Visa em cibersegurança

Atualmente, a Visa bloqueia aproximadamente 90 milhões de ciberataques e 11 milhões de e-mails de phishing todos os meses, em mais de 200 países, guiada por uma missão de zero perturbações na sua rede, nas suas palavras.

Desenvolvida pela equipa especializada da Visa e testada internamente na sua rede global de pagamentos, a Visa Threat Intelligence Platform disponibiliza aos clientes a mesma informação utilizada para defender uma das maiores plataformas de pagamentos do mundo.

Ao atuar como "primeiro cliente", a Visa validou a Visa Threat Intelligence Platform em cenários de ataque reais antes de alargar estas capacidades comprovadas ao ecossistema, permitindo uma resposta mais proativa a ameaças emergentes.

Conhecimento desenvolvido para instituições financeiras

A Visa Threat Intelligence Platform foi concebida especificamente para o setor financeiro, ajudando as equipas de segurança, fraude e risco a analisar dados fragmentados e a focar-se em informações diretamente ligadas ao risco nos pagamentos.

A plataforma combina intelligence cibernética e financeira para ajudar as organizações a ligar eventos de cibersegurança a potenciais resultados de fraude.

Segundo a Visa, em comunicado, as funcionalidades da Visa Threat Intelligence Platform incluem:

Threat Intelligence : fornece indicadores de comprometimento relacionados com malware, adaptados ao setor financeiro.

: fornece indicadores de comprometimento relacionados com malware, adaptados ao setor financeiro. Vulnerability Intelligence : identifica vulnerabilidades e exposições relevantes para cada organização.

: identifica vulnerabilidades e exposições relevantes para cada organização. Brand Intelligence : deteta e ajuda a mitigar casos de falsificação de identidade e abuso de marca.

: deteta e ajuda a mitigar casos de falsificação de identidade e abuso de marca. Digital Identity Intelligence : monitoriza e protege executivos e colaboradores contra-ataques direcionados à sua identidade digital.

: monitoriza e protege executivos e colaboradores contra-ataques direcionados à sua identidade digital. Financial Intelligence: identifica credenciais de pagamento comprometidas na dark web e enriquece-as com dados da VisaNet, transformando essa informação em dados úteis para equipas de fraude e risco.

Ao unificar a sua sabedoria em cibersegurança e em processos de luta contra a fraude, a Visa Threat Intelligence Platform pretende ajudar as instituições financeiras a antecipar melhor as ameaças, a priorizar a resposta e a reduzir a probabilidade de os incidentes cibernéticos escalarem para perdas por fraude.

Como é que esta plataforma ajuda o consumidor final, como nós?

À medida que os riscos cibernéticos continuam a evoluir, as instituições financeiras em toda a indústria enfrentam uma necessidade crescente de dados sobre ameaças especificamente adaptada aos pagamentos.

Ao disponibilizar aos clientes as suas capacidades internas de cibersegurança através da Visa Threat Intelligence Platform, a Visa continua a ajudar as instituições financeiras a detetar riscos mais cedo, reduzir a fraude e reforçar a confiança em todo o ecossistema.

Assim sendo, embora a Visa Threat Intelligence Platform seja uma solução direcionada a bancos e outras instituições financeiras, o seu principal benefício reflete-se no consumidor final.

Ao identificar sinais de comprometimento, campanhas de phishing, malware ou outras ameaças antes de estas resultarem em fraude, permite que as entidades atuem preventivamente:

Bloqueando cartões comprometidos;

Reforçando a monitorização de transações suspeitas;

Reduzindo o risco de perdas financeiras para os clientes.

Para o consumidor, isto traduz-se numa maior segurança e confiança na utilização de cartões e meios de pagamento digitais. Uma deteção mais rápida das ameaças ajuda a minimizar o impacto de ciberataques, reduz o número de transações fraudulentas e contribui para uma experiência de pagamento mais segura.

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