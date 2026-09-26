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Tem estas aplicações instaladas? Estudo revela quais recolhem mais dados do utilizador

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A privacidade nos smartphones voltou a ser colocada em causa com a revelação de dados concretos sobre a recolha excessiva de informações. Um estudo analisou o comportamento das aplicações mais populares na loja de apps da Apple e confirmou tudo. Das dez aplicações mais invasivas para a privacidade dos utilizadores, cinco pertencem à Meta.

Esta análise detalhada incidiu sobre os rótulos de privacidade e as permissões exigidas por centenas de plataformas disponíveis tanto no ecossistema Android como no iOS. O objetivo passou por mapear que tipo de dados são recolhidos, armazenados e associados à identidade de quem utiliza os serviços diariamente. Os resultados deixam evidente que a troca de mensagens, a partilha de fotografias e a navegação comum continuam a alimentar perfis publicitários altamente direcionados.

O império da Meta e a recolha agressiva de dados

A liderar a tabela das ferramentas mais intrusivas surgem serviços omnipresentes como o Instagram, o Facebook e o Messenger, acompanhados por soluções mais recentes como o Threads. A recolha não se limita a parâmetros básicos de utilização, avançando de forma direta para dados financeiros, localização precisa em tempo real, histórico de compras e registos completos de navegação na web. Quase tudo o que o utilizador faz dentro e fora destas plataformas acaba compilado e categorizado.

O modelo de negócio assente na publicidade programática explica esta concentração desmedida de ferramentas de rastreio dentro do portfólio da mesma empresa tecnológica. Ao cruzar informações de diferentes aplicações sob a mesma alçada, a Meta consegue traçar um perfil comportamental extremamente rigoroso de cada indivíduo. Essa partilha interna de registos garante uma vantagem comercial única, transformando simples hábitos de navegação em produtos de elevado valor para anunciantes de todo o mundo.

As alternativas e o impacto direto na privacidade

Além do domínio da Meta, a lista negra das aplicações mais vorazes inclui gigantes de outros segmentos, como a rede social TikTok e várias plataformas dedicadas ao comércio eletrónico global. Em comum, todas estas soluções partilham a exigência de acessos amplos aos sensores dos smartphones e a partilha sistemática de identificadores com redes de parceiros comerciais terceiros. A barreira entre funcionalidade legítima e vigilância comercial contínua mostra-se cada vez mais difícil de distinguir.

Esta realidade acentua a urgência de uma postura mais cautelosa por parte dos utilizadores no momento de conceder autorizações no sistema operativo. Ferramentas integradas no Android e no iOS já permitem revogar acessos à localização em segundo plano, limitar o alcance à galeria de fotos e bloquear o rastreio entre aplicações distintas. A revisão periódica destas permissões reduziu significativamente a fuga desnecessária de metadados críticos em segundo plano.

O estudo reforça que a gratuitidade dos serviços digitais continua a ter um preço elevado pago através de informações estritamente pessoais e confidenciais. A consciencialização em torno destas práticas comerciais é fundamental para quem procura manter o controlo efetivo sobre a sua pegada digital e a segurança do seu dispositivo. Compreender que dados são entregues é o primeiro passo para travar abusos e exigir maior transparência por parte dos gigantes tecnológicos.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
Apps meta privacidade

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  1. Avatar de Vasco
    Vasco

    E o WhatsApp, que também é da meta?

    Responder
    1. Avatar de Fintas
      Fintas

      O whatsapp acha que é uma app de comunicação incriptada a Meta ia se meter nisso como faz nas de redes sociais, era meio caminho andado para a malta deslargar logo a app assim que alguém descobrisse tal coisa.

      Responder
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