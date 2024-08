Telegram e WhatsApp indisponíveis na Rússia. País alega ter sido alvo de um ataque DDoS

Utilizadores russos do Telegram e do WhatsApp tiveram dificuldades em aceder às aplicações de mensagens, na quarta-feira. Segundo o serviço estatal de monitorização das comunicações, esta perturbação deveu-se a um ataque Distributed Denial-of-Service (DDoS).

Conforme avançado pela Reuters, os utilizadores russos do Telegram e do WhatsApp alegaram ter tido dificuldade em aceder às aplicações de mensagens, na quarta-feira, dia 21 de agosto, devido a perturbações. O serviço estatal de monitorização das comunicações disse que estas foram causadas por um ataque DDoS.

Os meios de comunicação social russos afirmaram, entretanto, que outros sites, incluindo a Wikipédia, o Skype e a plataforma Discord, também tinham sido afetados.

A falha está relacionada com um ataque DDoS contra os operadores de telecomunicações russos.

Esclareceu o serviço estatal de monitorização das comunicações, num comunicado, sem detalhar quem poderia ter sido o responsável pelo ataque.

A falha nas aplicações de mensagens, muito populares na Rússia, ocorreu semanas depois de os serviços russos de monitorização da Internet terem anunciado uma falha massiva da disponibilidade do YouTube, numa altura em que as autoridades russas intensificam as críticas à plataforma.

No início deste mês, também, centenas de utilizadores russos do Signal relataram falhas na aplicação de mensagens, conforme informámos.

O que é um ataque DDoS?

Um ataque DDoS ocorre quando um hacker usa uma série de dispositivos infetados por malware para lançar um ataque coordenado a um site, servidor ou rede. Quando se ouve falar que um site foi retirado do ar por hackers, é provável que tenha ocorrido através de um ataque DDoS.

De forma simplificada, um ataque DDoS procura sobrecarregar um site com muito tráfego ou o seu sistema com muitas solicitações até que algo eventualmente falhe. Este processo é feito por via de um botnet, que é uma rede de dispositivos ou "computadores zombies" que o hacker infetou com software malicioso que permite que sejam controlados remotamente.

Um único hacker pode direcionar esse exército de dispositivos a um alvo escolhido e usá-los para dominá-lo, muitas vezes sem o conhecimento das pessoas que realmente possuem esses dispositivos. Assim, o seu telefone, computador ou mesmo smart TV podem fazer parte de um ataque, sem que sequer se aperceba disso.

Portanto, mesmo que um ataque não seja suficiente para levar um serviço abaixo, pode chegar para que esse mesmo serviço não consiga dar resposta aos pedidos reais, uma vez que está a tentar interpretar todos os pedidos que chegam de forma ilegítima.

