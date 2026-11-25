A Black Friday é a altura do ano em que mais gente compra online fora de casa. Por exemplo, no café, no comboio, na fila do supermercado, com o telemóvel ligado a qualquer Wi-Fi que apareça. A Surfshark aproveita a data com uma campanha simples de explicar. Na Surfshark, a Black Friday deste ano põe o plano Surfshark One, que junta a VPN a antivírus, alertas de fugas de dados e proteção contra SMS fraudulentos, ao mesmo preço do plano básico. São 2,49€ por mês no plano de dois anos, com três meses extra.

Os números da rede Surfshark

4500+ servidores 100 países Ilimitados dispositivos por conta 30 dias para pedir o dinheiro de volta

Em Portugal, há servidores em Lisboa e no Porto. Isto conta para quem quer ver a RTP Play ou entrar no homebanking quando está lá fora, sem que o banco estranhe um acesso vindo de outro país. Além disso, o número de dispositivos não tem limite. Assim, uma conta serve o portátil, os telemóveis da casa, o tablet dos miúdos e a Smart TV.

Porque é que o Wi-Fi do café é o problema

Uma rede pública não é perigosa por definição. No entanto, o risco está em não se saber quem a gere. Por exemplo, basta alguém criar uma rede com o mesmo nome da do café, “Cafe_Central_Free”, e esperar. Quem se liga, então, passa a enviar o tráfego por um equipamento que não controla. É verdade que hoje quase todos os sites usam HTTPS, o que limita muito o que se consegue ler. Ainda assim, os pedidos de DNS, os sites visitados e as aplicações mal feitas continuam a dar pistas.

Uma VPN fecha esse caminho. Na prática, tudo o que sai do telemóvel vai cifrado até ao servidor da Surfshark e só aí segue para a internet. Por isso, para quem está no café, o tráfego é ruído. A propósito, as VPN estão também no centro de outra discussão, a da antipirataria e da privacidade.

O que traz o Surfshark One na Black Friday

A campanha é sobre o One, e não sobre a VPN sozinha. Por isso, vale a pena perceber o que se leva.

VPN Protocolos WireGuard, OpenVPN e IKEv2, cifra AES-256 e kill switch, que corta a ligação se a VPN cair. Os servidores funcionam só em memória RAM, sem disco onde guardar registos. A política de não guardar registos foi auditada pela Deloitte. Além disso, a empresa está sediada nos Países Baixos.

Antivírus Proteção em tempo real, análises agendadas e proteção da webcam. Funciona em Windows, macOS e Android. Embora não substitua o bom senso, apanha o ficheiro manhoso que veio no email do “transportador”.

Alert Vigia fugas de dados e avisa quando um email, um cartão ou um documento de identificação aparecem em bases de dados expostas. É útil, sobretudo, numa altura em que se deixa o cartão em lojas onde nunca se comprou.

Alternative ID Gera endereços de email que reencaminham para o verdadeiro. Por exemplo, para a loja que só se usa uma vez e depois manda três newsletters por dia, é a solução: apaga-se o endereço e acabou.

Proteção contra burlas Analisa as SMS que chegam e trata das suspeitas. No iPhone passam para a pasta de mensagens indesejadas da aplicação Mensagens. No Android aparece um aviso e a mensagem abre dentro da aplicação, sem ativar os links. A Surfshark diz que não guarda o conteúdo das mensagens.

Por outro lado, o One+ acrescenta a remoção de dados pessoais através do Incogni e custa mais. Ainda assim, para a maioria das pessoas, o One chega.

As contas da campanha

Plano Surfshark One, 24 meses + 3 meses extra Preço mensal equivalente 2,49€ Pagamento inicial 67,23€ pelos primeiros 27 meses (IVA pode acrescer) Dispositivos Sem limite Garantia 30 dias de reembolso

Primeiro, paga-se tudo de uma vez. Depois, ao fim dos 27 meses, a subscrição renova ao preço normal, por isso convém pôr um lembrete no calendário para decidir com calma nessa altura. Afinal, são as regras do jogo em praticamente todas as VPN.

BLACK FRIDAY Surfshark One por 2,49€ por mês Plano de dois anos com três meses extra: VPN, antivírus, Alert, Alternative ID e proteção contra SMS fraudulentos, em dispositivos ilimitados. 30 dias de garantia de reembolso. Ver a oferta da Surfshark

Como ativar em cinco minutos

Abrir a página da campanha e escolher o Surfshark One de 24 meses. Criar a conta com o email e pagar. Aceita cartão, PayPal e outros métodos. Instalar a aplicação no telemóvel e no computador e entrar com a mesma conta. Ligar a VPN no botão principal. A aplicação escolhe sozinha o servidor mais rápido, que em Portugal costuma ser Lisboa ou Porto. Nas definições, ativar a ligação automática, para a VPN arrancar sozinha. Assim não fica dependente da memória.

Em suma, para quem já andava a pensar numa VPN, a Surfshark Black Friday é provavelmente a melhor altura do ano para a comprar. Ou seja, o preço do pacote completo desce até ao do básico e o resto vem por arrasto.

A campanha de Black Friday da Surfshark está disponível no site oficial, por tempo limitado.