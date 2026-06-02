PplWare Mobile

Suécia avisa os pais: o vosso telemóvel está a afetar os vossos filhos!

· Segurança 6 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Gringo Bandido says:
    2 de Junho de 2026 às 15:49

    “Dos 13 aos 18 anos, o máximo são três horas por dia.” acho pouco tempo para dividir pro vários ecrans ou seja entre telemóveis/tablets/PCs/televisão é pouco.
    Apesar de ter consequências não vejo grande alternativa para entreter os miudos.

    Responder
    • Vim Menti says:
      2 de Junho de 2026 às 16:17

      Abre a porta de casa e deixa-os ser quem tu foste

      Responder
      • Gringo Bandido says:
        2 de Junho de 2026 às 16:39

        A partir de certa idade já não querem brincar na rua, vão é a casa dos amigos jogar jogos, ninguem escapa ao ecran lol mas até isso já nem existe, está tudo ligado ao seu próprio ecran e a realidade lá fora parece limitada e poucos interessante onde os pobres ainda vão deambulando! é este o novo mundo.

        Responder
      • Tug@tek says:
        2 de Junho de 2026 às 16:50

        Os tempos mudam e as gerações acompanham…
        Nós fomos criados de forma diferente da geração dos nossos pais, os nossos pais diferente das dos pais deles etc etc.
        Podemos concordar ou discordar que a nossa geração talvez na fosse de criança/mais feliz, mas isso não nos dá o direito de querer que as novas gerações vivam como a nossa…..

        Responder
    • Jotas says:
      2 de Junho de 2026 às 17:05

      Alguma coisa vai ter que ser feita pelas famílias. A adição pelos telemóveis está tornar a aprendizagem muito difícil… mesmo com tecnologia envolvida.
      A bem dos miúdos e dos futuros adultos, que serão, era melhor as famílias considerem mais intensamente a sua função na educação das suas crianças, entre as quais, a utilização responsável de tecnologia. Nao digo para não usar, mas para regularem o uso. Há crianças do primeiro ano que adormecem logo após o inicio das aulas porque estiveram em telemóveis/tablets ate muito tarde. A escola não tem instrumentos diretos para resolver situações destas, incríveis mas cada vez mais frequentes.
      Espero que a sociedade tome consciência desta questão pois vai sentir os efeitos dentro de poucos anos se nada for feito.

      Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      2 de Junho de 2026 às 17:19

      acho que não entenderam a mensagem do artigo, nem se está a falar do screen time dos miudos, mas sim dos pais e como isso afecta os miudos

      Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição da publicidade a jogos e apostas online?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube