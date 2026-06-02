Suécia avisa os pais: o vosso telemóvel está a afetar os vossos filhos!

As autoridades de saúde suecas lançaram novas recomendações dirigidas aos pais: o telemóvel deve ficar no bolso quando estão com as crianças. Os dados são claros e o impacto vai além do que a maioria imagina.

Problema do telemóvel não é só das crianças

Quando se fala de ecrãs e crianças, o debate costuma centrar-se nos miúdos, em quanto tempo passam no tablet ou no telemóvel.

Contudo, a agência de Saúde Pública da Suécia decidiu virar o olhar para os adultos. Mais concretamente, para os pais. Publicadas esta semana, as novas diretrizes não deixam margem para interpretações:

Guarde o telemóvel quando está com o seu filho. Use-o apenas quando precisar ou quando o estejam a usar juntos.

A recomendação pode parecer simples, mas está ancorada em investigação encomendada pelo próprio Governo sueco, que quis perceber de que forma o uso de ecrãs pelos pais afeta os filhos.

O que diz a investigação

O estudo concluiu que o uso de ecrãs pelos pais afeta negativamente a qualidade das interações com os filhos, tendo sido encontrada uma ligação direta entre os hábitos digitais dos pais e os dos filhos.

Ou seja, filhos de utilizadores compulsivos tendem a tornar-se eles próprios utilizadores compulsivos.

Não acho que as pessoas se apercebam de que [o uso de ecrãs] afeta as crianças na medida em que agora sabemos que afeta.

Disse Jakob Forssmed, ministro dos Assuntos Sociais, numa entrevista à televisão pública sueca SVT.

Na mesma lógica, Helena Frielingsdorf, psiquiatra e investigadora da agência, reforçou que as crianças são influenciadas "não só pelo que os adultos dizem, mas também pelo que os adultos fazem".

Conselhos práticos das autoridades suecas

Além de pedir aos pais que guardem o telemóvel, as novas orientações sugerem a criação de zonas sem ecrãs em casa, com o quarto e a mesa de jantar a serem citados como exemplos.

A agência alerta, também, para os cuidados com a privacidade dos filhos online, pedindo aos pais que pensem bem antes de publicar fotografias ou vídeos dos menores nas redes sociais.

Esta não é a primeira vez que a Suécia age neste âmbito: conforme recordado pelo The Guardian, há dois anos, as autoridades já recomendavam que os pais "refletissem" sobre o tempo que passavam ao telemóvel perto dos filhos.

No entanto, as novas diretrizes vão mais longe, com sugestões concretas e baseadas em evidência científica.

O que está definido para as crianças

As recomendações suecas para os mais novos estabelecem o seguinte:

Crianças até aos dois anos não devem ter qualquer tempo de ecrã;

Entre os dois e os cinco anos, o limite é de uma hora diária;

Dos seis aos 12 anos, o limite é de duas horas;

Dos 13 aos 18 anos, o máximo são três horas por dia.

Além disso, a utilização de dispositivos digitais nas horas antes de dormir é totalmente desaconselhada, e telemóveis, tablets e computadores devem ficar fora do quarto durante a noite.

No plano escolar, a Suécia estabeleceu que, a partir do ano letivo 2026-27, os telemóveis passam a ser proibidos por lei nas escolas até ao 9.º ano de escolaridade, ou seja, para crianças até aos 15/16 anos.

A mudança começa em casa

O que torna esta abordagem sueca particularmente interessante é o foco no comportamento adulto como modelo. Não basta dizer aos filhos para largarem o telemóvel se os pais estiverem constantemente colados ao ecrã.

Na perspetiva das autoridades do país, os bons hábitos digitais começam em casa.

Num momento em que o debate sobre ecrãs e saúde mental infantil está na ordem do dia em todo o mundo, a Suécia volta a dar o exemplo, desta vez, pedindo aos adultos que sejam o motor da mudança.