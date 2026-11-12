Strava e Duolingo: o que pode mudar com a nova lei europeia?

A Comissão Europeia apresentou uma proposta de lei que visa proibir práticas de design manipuladoras e permitir que os consumidores desativem funcionalidades como o autoplay e as sequências de dias consecutivos de atividade de aplicações como o Duolingo e o Strava.

A Comissão Europeia apresentou um vasto conjunto de alterações à legislação de defesa do consumidor, dentro do qual se destaca a Digital Fairness Act, uma proposta que procura proteger os cidadãos da União Europeia (UE) de “práticas digitais prejudiciais”, seja nas compras online, nas redes sociais ou até numa simples aula de idiomas.

O comissário europeu para a Defesa do Consumidor, Michael McGrath, descreveu o pacote como a reforma mais significativa das regras de proteção do consumidor em mais de 20 anos, lembrando que a legislação em vigor foi concebida antes da expansão do comércio eletrónico, da economia da atenção e da utilização de dados pessoais para fins de marketing. Segundo o responsável, o objetivo é garantir que a economia digital funcione a favor dos consumidores e não contra eles.

O que prevê a proposta

Entre as medidas propostas estão as seguintes:

Proibição dos chamados dark patterns, isto é, práticas que levam o utilizador a tomar decisões que não tomaria de outra forma , como afirmar falsamente que um produto está prestes a esgotar.

, como afirmar falsamente que um produto está prestes a esgotar. Exigência de que plataformas de venda de bilhetes, como a Ticketmaster, tenham de tornar transparentes os preços por escalões .

. Obrigação de os influenciadores revelarem quando estão a ser pagos para promover um produto.

Em matéria de publicidade, ficaria excluída a personalização de anúncios e de preços dirigida a menores ou baseada em dados sensíveis. No capítulo das subscrições digitais, o texto pretende:

Facilitar o cancelamento;

Reconhecer aos consumidores o direito a interagir com um serviço de apoio ao cliente humano.

Fim das funcionalidades que prendem o utilizador

A proposta determina também que todos os consumidores possam desativar funcionalidades de design aditivo, como a reprodução automática de vídeos e as sequências diárias de utilização (em inglês, streaks), incluindo em aplicações como o Strava e o Duolingo, segundo o WIRED. Algumas destas práticas já estão restringidas no caso das crianças pela legislação europeia de proteção de menores, referida como Kids Act, que impede o acesso de menores de 13 anos às redes sociais e aos chatbots, e visa o design aditivo desses serviços.

Várias organizações de defesa de direitos em território europeu pediram que essas proteções fossem alargadas a todos os consumidores. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já tinha defendido no discurso sobre o Estado da União, em setembro, que o design aditivo prejudica toda a gente e não apenas os mais jovens, sendo por isso necessário um enquadramento mais amplo.

Articulação com o DSA, o DMA e o AI Act

Alguns destes riscos já são abordados pelo Regulamento dos Serviços Digitais (em inglês, DSA). Na sexta-feira passada, a Comissão Europeia afirmou que o TikTok, da ByteDance, violou estas regras com o efeito “rabbit hole” do algoritmo do feed “Para Ti”, depois de já ter considerado que o design aditivo da plataforma, com funcionalidades como o scroll infinito, o autoplay e as notificações push, infringia a lei.

A vice-presidente executiva, Henna Virkkunen, explicou que o novo regulamento pretende preencher as lacunas existentes entre a DSA, o Regulamento dos Mercados Digitais (em inglês, DMA) e a AI Act, sem duplicar o que já está previsto, e funcionar como uma “forte rede de segurança” no mundo digital, simplificando as regras de defesa do consumidor nos 27 Estados-membros.