“SMS da Morte” pode bloquear o seu Android sem tocar em nada! Saiba como se proteger

Basta uma simples mensagem de texto para congelar um smartphone Android, sem que o utilizador precise sequer de abrir a notificação ou carregar em qualquer link. O alerta recente de especialistas em cibersegurança expôs uma vulnerabilidade grave , já apelidada como o “SMS da Morte”.

Este tipo de ataque, categorizado como zero-click, funciona em silêncio e consegue explorar falhas críticas na gestão de mensagens pelo modem ou pela camada de rádio do equipamento.

O problema ganha proporções alarmantes pela sua invisibilidade e facilidade de execução remota. Enquanto a maioria dos esquemas tradicionais de phishing exige descuido humano, como clicar num anexo ou descarregar um ficheiro, este vetor atinge o dispositivo de imediato.

Assim que a rede entrega os pacotes de dados maliciosos através da infraestrutura habitual, o processamento interno da mensagem desencadeia uma sequência de falhas na memória que força o reinício em ciclo contínuo (bootloop) ou inutiliza totalmente as comunicações do equipamento.

Perigo invisível dos ataques zero-click no Android

Ao analisar a raiz desta falha, os investigadores detetaram que certos parâmetros mal formatados em mensagens de serviço ou SMS binários provocam o transbordo de memória (buffer overflow) nos componentes responsáveis por descodificar o tráfego da rede.

Quando isso acontece, o software da operadora no telefone entra em colapso sem que qualquer aviso surja no ecrã. O utilizador percebe apenas que o ecrã bloqueou subitamente ou que o equipamento começou a reiniciar de forma descontrolada, perdendo temporariamente acesso às apps e funções do sistema.

‼️ Google won’t fix an Android bug that lets one invisible text crash a phone’s calling service, researcher Mark Blaszczyk says. So he just released the Proof-of-Concept! The malformed message never reaches the inbox and needs no user interaction. It drops active calls, emergency calls included. He says about 30 sent in a row corrupt the phone’s SMS database, so a Pixel 9 or Samsung Galaxy crashes on every boot. A factory reset only helps until the carrier delivers the texts again. He reported it to Google on 5 May. Google closed it as "Won’t Fix" and a "Non-Security Issue". — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) October 29, 2026

Modelos com diferentes versões do Android e processadores de fabricantes populares foram identificados como potencialmente vulneráveis antes da disponibilização dos relatórios de segurança.

Atualizações de segurança e medidas de defesa

A Google e as principais marcas do setor já integraram correções para neutralizar esta falha nos pacotes de segurança mensais distribuídos globalmente. O patch corrige precisamente o tratamento das mensagens anómalas na pilha de comunicações, impedindo que a receção de pacotes corrompidos execute código malicioso ou bloqueio o modem.

@IntCyberDigest Google mishandled the issue report. There was likely an internal miscommunication and they handled the report incorrectly. It’s possible the issue was already filed internally and they meant to close it as a duplicate instead of WONTFIX. Closing it at all may have been an error. — GrapheneOS (@GrapheneOS) October 29, 2026

Para quem utiliza um smartphone com suporte de software ativo, a regra de ouro passa por abrir de imediato as Definições do sistema, consultar a secção de Atualização de Software e instalar a versão mais recente disponível sem adiamentos.

Em equipamentos que já não recebem atualizações oficiais de segurança, os especialistas recomendam desativar funcionalidades desnecessárias de mensagens automáticas de serviço nas definições da aplicação de SMS e, sempre que possível, utilizar filtros de proteção avançada contra chamadas e mensagens desconhecidas.